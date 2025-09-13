Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 37/25
Foto: Sina Schuldt - dpa
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Rheinmetall
Performance KW 37/25: +8,46 %
DAX Top 1
Siemens Energy
Performance KW 37/25: +6,23 %
DAX Top 2
Heidelberg Materials
Performance KW 37/25: +5,09 %
DAX Top 3
Airbus
Performance KW 37/25: +3,69 %
DAX Top 4
RWE
Performance KW 37/25: +3,69 %
DAX Top 5
Porsche AG
Performance KW 37/25: -3,35 %
DAX Flop 1
Beiersdorf
Performance KW 37/25: -3,65 %
DAX Flop 2
BMW
Performance KW 37/25: -6,02 %
DAX Flop 5
SUESS MicroTec
Performance KW 37/25: +7,14 %
TecDAX Top 1
Eckert & Ziegler
Performance KW 37/25: +6,25 %
TecDAX Top 2
HENSOLDT
Performance KW 37/25: +5,32 %
TecDAX Top 3
CANCOM SE
Performance KW 37/25: +4,21 %
TecDAX Top 4
IONOS Group
Performance KW 37/25: +3,54 %
TecDAX Top 5
Nordex
Performance KW 37/25: -4,88 %
TecDAX Flop 1
Formycon
Performance KW 37/25: -5,45 %
TecDAX Flop 4
Nemetschek
Performance KW 37/25: -7,09 %
TecDAX Flop 5
Unitedhealth Group
Performance KW 37/25: +10,78 %
Dow Jones Top 1
Goldman Sachs Group
Performance KW 37/25: +5,45 %
Dow Jones Top 2
JPMorgan Chase
Performance KW 37/25: +3,90 %
Dow Jones Top 3
NVIDIA
Performance KW 37/25: +3,82 %
Dow Jones Top 4
Walmart
Performance KW 37/25: +2,82 %
Dow Jones Top 5
Amgen
Performance KW 37/25: -2,40 %
Dow Jones Flop 1
Salesforce
Performance KW 37/25: -2,59 %
Dow Jones Flop 2
Amazon
Performance KW 37/25: -3,21 %
Dow Jones Flop 3
Sherwin-Williams
Performance KW 37/25: -3,30 %
Dow Jones Flop 4
Boeing
Performance KW 37/25: -6,92 %
Dow Jones Flop 5
Warner Bros. Discovery (A)
Performance KW 37/25: +59,49 %
US Tech 100 Top 1
Micron Technology
Performance KW 37/25: +26,49 %
US Tech 100 Top 2
Lam Research
Performance KW 37/25: +16,22 %
US Tech 100 Top 3
AppLovin Registered (A)
Performance KW 37/25: +16,20 %
US Tech 100 Top 4
Tesla
Performance KW 37/25: +15,94 %
US Tech 100 Top 5
Starbucks
Performance KW 37/25: -6,03 %
US Tech 100 Flop 1
Keurig Dr Pepper
Performance KW 37/25: -6,80 %
US Tech 100 Flop 2
Lululemon Athletica
Performance KW 37/25: -6,88 %
US Tech 100 Flop 3
The Trade Desk Registered (A)
Performance KW 37/25: -13,69 %
US Tech 100 Flop 4
Synopsys
Performance KW 37/25: -30,17 %
US Tech 100 Flop 5
Rheinmetall
Performance KW 37/25: +8,46 %
E-Stoxx 50 Top 1
Inditex
Performance KW 37/25: +8,45 %
E-Stoxx 50 Top 2
Schneider Electric
Performance KW 37/25: +4,98 %
E-Stoxx 50 Top 3
ASML Holding
Performance KW 37/25: +3,94 %
E-Stoxx 50 Top 4
Hermes International
Performance KW 37/25: +3,89 %
E-Stoxx 50 Top 5
L'Oreal
Performance KW 37/25: -4,99 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Pernod Ricard
Performance KW 37/25: -5,77 %
E-Stoxx 50 Flop 4
BMW
Performance KW 37/25: -6,02 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Holcim
Performance KW 37/25: +5,56 %
SMI Top 1
Amrize
Performance KW 37/25: +4,57 %
SMI Top 2
CIE Financiere Richemont
Performance KW 37/25: +4,22 %
SMI Top 3
ABB
Performance KW 37/25: +3,07 %
SMI Top 4
Geberit
Performance KW 37/25: +1,59 %
SMI Top 5
Givaudan
Performance KW 37/25: -1,53 %
SMI Flop 1
Nestle
Performance KW 37/25: -2,95 %
SMI Flop 2
Roche Holding
Performance KW 37/25: -3,13 %
SMI Flop 3
Lonza Group
Performance KW 37/25: -3,83 %
SMI Flop 4
Novartis
Performance KW 37/25: -3,91 %
SMI Flop 5
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 37/25: +3,71 %
ATX Top 1
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 37/25: +3,19 %
ATX Top 2
UNIQA Insurance Group
Performance KW 37/25: +2,29 %
ATX Top 3
Mayr-Melnhof Karton
Performance KW 37/25: +1,62 %
ATX Top 4
EVN
Performance KW 37/25: +1,53 %
ATX Top 5
Erste Group Bank
Performance KW 37/25: -0,78 %
ATX Flop 1
DO & CO
Performance KW 37/25: -1,78 %
ATX Flop 2
Verbund Akt.(A)
Performance KW 37/25: -2,12 %
ATX Flop 3
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 37/25: -2,42 %
ATX Flop 4
Wienerberger
Performance KW 37/25: -2,59 %
ATX Flop 5
Baidu Registered (A) (A)
Performance KW 37/25: +18,42 %
Hang Seng Top 1
Alibaba Group Holding
Performance KW 37/25: +17,90 %
Hang Seng Top 2
Netease
Performance KW 37/25: +13,54 %
Hang Seng Top 3
Longfor Group Holdings
Performance KW 37/25: +13,38 %
Hang Seng Top 4
China Resources Land
Performance KW 37/25: +11,83 %
Hang Seng Top 5
Xinyi Solar Holdings
Performance KW 37/25: -3,57 %
Hang Seng Flop 1
CSPC Pharmaceutical Group
Performance KW 37/25: -4,60 %
Hang Seng Flop 2
PetroChina (H)
Performance KW 37/25: -5,12 %
Hang Seng Flop 3
Hengan International Group
Performance KW 37/25: -12,96 %
Hang Seng Flop 4
Budweiser Brewing Company APAC
Performance KW 37/25: -13,89 %
Hang Seng Flop 5
