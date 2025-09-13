Onco-Innovations: Führend in der Zukunft der Krebstherapie
Onco-Innovations Ltd. führt das "Colorectal Cancer Canada Precision Oncology Forum" an, um Dateninnovationen in der Onkologie zu fördern und die Darmkrebsforschung voranzutreiben.
Foto: adobe.stock.com
- Onco-Innovations Ltd. übernimmt den Vorsitz des "Colorectal Cancer Canada Precision Oncology Forum" und leitet eine virtuelle Gesprächsrunde zur Dateninnovation in der Onkologie.
- Die Diskussionsrunde konzentriert sich auf Themen wie künstliche Intelligenz, sicheren Datenaustausch und digitales Vertrauen in der Krebsbehandlung.
- Dr. Paul Arora, Mitbegründer von Inka Health, wird den Vorsitz der Gesprächsrunde führen, unterstützt von weiteren Experten aus dem Onkologie-Ökosystem.
- Die "CRC Catalysts: Innovating for Tomorrow Roundtable Series" zielt darauf ab, Fortschritte in der Darmkrebsforschung und -versorgung zu beschleunigen und umfasst sieben Themengespräche.
- Onco-Innovations engagiert sich für die Förderung der Präzisionsmedizin und den nationalen Dialog über Innovationen in der Krebsbehandlung.
- Inka Health nutzt KI-gestützte Analysemethoden, um die onkologische Forschung und Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren und die Entwicklung von Therapien zu beschleunigen.
