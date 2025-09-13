    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOnco-Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Onco-Innovations
    Onco-Innovations: Führend in der Zukunft der Krebstherapie

    Onco-Innovations Ltd. führt das "Colorectal Cancer Canada Precision Oncology Forum" an, um Dateninnovationen in der Onkologie zu fördern und die Darmkrebsforschung voranzutreiben.

    Foto: adobe.stock.com
    • Onco-Innovations Ltd. übernimmt den Vorsitz des "Colorectal Cancer Canada Precision Oncology Forum" und leitet eine virtuelle Gesprächsrunde zur Dateninnovation in der Onkologie.
    • Die Diskussionsrunde konzentriert sich auf Themen wie künstliche Intelligenz, sicheren Datenaustausch und digitales Vertrauen in der Krebsbehandlung.
    • Dr. Paul Arora, Mitbegründer von Inka Health, wird den Vorsitz der Gesprächsrunde führen, unterstützt von weiteren Experten aus dem Onkologie-Ökosystem.
    • Die "CRC Catalysts: Innovating for Tomorrow Roundtable Series" zielt darauf ab, Fortschritte in der Darmkrebsforschung und -versorgung zu beschleunigen und umfasst sieben Themengespräche.
    • Onco-Innovations engagiert sich für die Förderung der Präzisionsmedizin und den nationalen Dialog über Innovationen in der Krebsbehandlung.
    • Inka Health nutzt KI-gestützte Analysemethoden, um die onkologische Forschung und Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren und die Entwicklung von Therapien zu beschleunigen.


    Onco-Innovations

    -0,84 %
    +2,61 %
    -4,07 %
    +19,80 %
    +225,97 %
    ISIN:CA68237C1059WKN:A3EKSZ





