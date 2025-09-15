Deep Express-Zertifikate auf Commerzbank und Renk mit 25% Sicherheitspuffer

Derzeit bietet die Landesbank Baden-Württemberg Deep Express-Zertifikate auf die Commerzbank- und Renk-Aktie zur Zeichnung an, die in den vergangenen 12 Monaten Kursanstiege von 100 und 200 Prozent hinlegten. Während das Zertifikat auf die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000LB5ZV82) je Beobachtungsperiode eine Bonuszahlung von 15,50 Prozent in Aussicht stellt, ermöglicht das Zertifikat auf die Renk-Aktie (ISIN: DE000LB5ZVA5) sogar eine Renditechance 19,50 Prozent für jede Beobachtungsperiode. Am Beispiel des Zertifikates auf die Rheinmetall-Aktie soll die Funktionsweise der Deep Express-Zertifikate veranschaulicht werden.

Der unbestreitbare Vorteil von Strukturierten Anlageprodukten - wie beispielsweise Discount-, Bonus- oder Express-Zertifikaten - gegenüber direkten Aktien- oder Indexinvestments besteht darin, dass sie auch bei stagnierenden oder nachgebenden Notierungen des ausgewählten Basiswertes positive Renditen abwerfen können.

25% Sicherheitspuffer

Der Schlusskurs der Renk-Aktie vom 22.9.25 wird als Startwert für das Deep Express-Zertifikat fixiert. Bei 75 Prozent des Startwertes wird die Barriere liegen. Wenn die Renk-Aktie in 14 Monaten am ersten Bewertungstag, dem 20.11.26, auf oder oberhalb des vorzeitigen Rückzahlungslevels notiert, das mit dem Startwert identisch ist, dann wird das Zertifikat mit 100 Prozent plus der Zinszahlung in Höhe von 19,50 Prozent vorzeitig zurückbezahlt.

Notiert die Renk-Aktie an diesem Tag unterhalb des Tilgungslevels, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (19.11.27). Befindet sich der Aktienkurs an diesem Stichtag oberhalb Tilgungsschwelle, dann wird die vorzeitige Rückzahlung des Zertifikates mit 1.390 Euro erfolgen. Diese Vorgangsweise wird auch in den folgenden Laufzeitjahren angewendet.

Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (15.11.30), dann wird es bereits dann mit dem Höchstbetrag von 1.975,00 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs an diesem Tag auf oder oberhalb der bei 75 Prozent des Startwertes liegenden Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger eine am 22.9.25 errechnete Anzahl von Renk-Aktien zugeteilt. Der Eurogegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Deep Express-Zertifikate mit maximaler Laufzeit bis 22.11.30 können noch bis 22.9.25 in einer Stückelung von 1.000 Euro plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Deep Express-Zertifikate auf die Commerzbank- und die Renk-Aktie ermöglichen Anlegern in etwas mehr als fünf Jahren bei Aktienkursrückgängen von bis zu 25 Prozent attraktive Seitwärtsrenditen.