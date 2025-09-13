Silberpreis explodiert spektakulär. Silber vor dem ultimativen Preisknall

In den letzten Tagen bot sich im Metallbereich das gewohnte Bild. Gold und Silber haussieren. Gold ist auf dem besten Weg, in Richtung 4.000 US-Dollar durchzulaufen. Doch im Schatten von Gold entwickelt sich etwas. Silber löste sich eindrucksvoll von den 40 US-Dollar. Ein anderes Bild bietet sich hingegen bei Kupfer. Kupfer ist zwar bemüht, neues Momentum aufzubauen, wirkt dabei aber noch gehemmt.

Am Mittwoch (17. September) gilt es. Die Fed ist am Zug. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte scheint ausgemachte Sache zu sein. Auch für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte gibt es eine gewisse Erwartungshaltung, obgleich dieser Schritt eher unwahrscheinlich ist. Im Vorfeld des Fed-Termins verharren der US-Dollar-Index und auch die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen auf vergleichsweise niedrigen Niveaus. Der wichtige US-Dollar-Index notiert mit 97,5 Punkten nahe seinem 52-Wochen-Tief, die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen knapp oberhalb von 4 Prozent. Doch was passiert insbesondere mit den Renditen nach der Fed-Sitzung? Nicht jede Zinssenkung führte in der Vergangenheit automatisch bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen zu sinkenden Renditen. Hier lohnt ein Blick auf den September 2024, als die Fed die Zinsen um 50 Basispunkte senkte, stiegen die Renditen zunächst kräftig an.

Kippt die Gold-Silber-Ratio zugunsten von Silber?

Gold beendete die Handelswoche bei 3.642 US-Dollar liegend, Silber bei 42,2 US-Dollar. Die Ratio beträgt entsprechend knapp 86,3. Sie liegt damit etwas unter dem Vergleichswert aus der letzten Woche (87,5). Ob die Ratio tatsächlich zugunsten von Silber kippen wird, bleibt abzuwarten. Die Anfänge scheinen jedoch gemacht. Bis zum langfristig relevanten Wert von 60 ist es zudem noch weit.

Zusammengefasst - Silber vor dem ultimativen Preisknall

Während der Dax im Gegensatz zu den US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 konsolidiert bzw. schwächelt, läuft die Rallye bei Silber und Gold ebenfalls auf Hochtouren. Sie preisen eine Zinssenkung durch die Fed ein. Die Erwartungshaltung ist auch in Bezug auf das weitere Jahr hoch. Es bleibt allerdings offen, wie die Märkte letztendlich auf die Leitzinsentscheidung reagieren werden, doch in Bezug auf Silber sind die charttechnischen Voraussetzungen für eine Rallye auf 50 US-Dollar ausgesprochen gut. Der Ausbruch über die 35 US-Dollar (gleichbedeutend mit dem Ausbruch aus einer großen ansteigenden Dreiecksformation) löste das wohl entscheidende Kaufsignal aus. Der Vorstoß über die 40 US-Dollar manifestierte das Kaufsignal. Sollte es nun auch noch über die 43 US-Dollar - theoretisches Bewegungsziel aus der bullischen Auflösung des ansteigenden Dreiecks resultierend – gehen, wäre der Weg in Richtung 50 US-Dollar nahezu frei. Ob der Marktenge kann sich eskalierendes Momentum entwickeln, sodass es auch deutlich über die 50 US-Dollar gehen kann. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 35 US-Dollar zu verorten. Im besten Fall bleiben etwaige Rücksetzer auf 38 US-Dollar begrenzt.

Das Rallyeszenario bei Silber wird weiterhin durch die breite Aufwärtsbewegung der Produzentenaktien gestützt. Allen voran haussieren Hecla Mining und Pan American Silver, nur um zwei zu nennen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

