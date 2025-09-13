StarCharge V2G-Produkte hatten einen bemerkenswerten Auftritt auf der IAA Mobility 2025

Während dieser Veranstaltung zogen die V2G-Produkte von StarCharge viele Besucher aus Europa an, was auch die Expansion seiner Produkte auf den europäischen Märkten beschleunigen wird.

MÜNCHEN, 13. September 2025 /PRNewswire/ -- StarCharge, ein weltweit führender Anbieter von EV-Ladeinfrastruktur und intelligenten Energielösungen, hatte einen bemerkenswerten Auftritt auf der IAA Mobility 2025, der globalen Veranstaltung für Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie in München. An der Seite eines bekannten Automobil-Erstausrüsters (OEM).

Als weltweit führender OEM-Strategiepartner engagiert sich StarCharge seit 2017 intensiv in der V2G-Forschung und -Entwicklung, insbesondere um technologische Barrieren beim bidirektionalen Laden zu durchbrechen. Die V2G-Produkte von StarCharge haben inzwischen in mehr als 20 wichtigen Märkten in Europa, Nordamerika, Australien, Afrika und Asien die Netzanschlusszertifizierung erhalten. Zu diesen Märkten gehören Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, die Vereinigten Staaten, Mexiko, Kanada, Australien, Neuseeland und Südafrika.

Mit bewährtem Fachwissen über die Einhaltung lokaler Vorschriften und die technische Anpassung liefert StarCharge hochwertige und zuverlässige V2G-Lösungen, die auf die verschiedenen regionalen Anforderungen zugeschnitten sind.

StarCharge wird auch in Zukunft innovative Ladetechnologien für saubere Energie entwickeln und damit den weltweiten großflächigen Einsatz von V2G vorantreiben. Wir freuen uns darauf, mit allen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Umstellung auf grüne Energie und eine nachhaltige kohlenstofffreie Zukunft zu beschleunigen.

StarCharge wird sein neuestes V2G-Produkt am Stand A101 auf der All Energy Australia vom 29. bis 30. Oktober 2025 vorstellen.

