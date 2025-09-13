Onco-Innovations: KI-Revolution in der Präzisionsonkologie
Onco-Innovations Ltd. und Inka Health Corp. führen Experten in der vierten Runde der "CRC Catalysts" zusammen, um die Zukunft der Onkologie durch Dateninnovation zu gestalten.
Foto: adobe.stock.com
- Onco-Innovations Ltd. und seine Tochtergesellschaft Inka Health Corp. leiten die vierte Gesprächsrunde der "CRC Catalysts: Innovating for Tomorrow Series", die sich auf Dateninnovation in der Onkologie konzentriert.
- Die Diskussionsrunde wird von Dr. Paul Arora, Mitbegründer von Inka Health, geleitet und umfasst Experten aus verschiedenen Bereichen der Onkologie.
- Themen der Veranstaltung sind Künstliche Intelligenz, sicherer Datenaustausch und digitales Vertrauen in der Krebsversorgung.
- Die Gesprächsreihe zielt darauf ab, Fortschritte in der Darmkrebsforschung und -versorgung zu beschleunigen und umfasst sieben Themengespräche.
- Inka Health nutzt KI-gestützte Analysemethoden, um die onkologische Forschung und Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren, insbesondere durch die Plattform "SynoGraph".
- Onco-Innovations hat eine exklusive Lizenz für eine patentierte Technologie zur Behandlung solider Tumore und verfolgt innovative Lösungen zur Verbesserung der Krebsbehandlung.
-0,84 %
+2,61 %
-4,07 %
+19,80 %
+225,97 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte