AV-Comparatives für den Euregio Innovationspreis beim Europäischen Forum Alpbach 2025 nominiert

ALPBACH, Österreich, 13. September 2025 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives wurde für den renommierten Euregio Innovationspreis beim Europäischen Forum Alpbach (EFA) nominiert. Die Nominierung würdigt die wegweisende IoT-Forschung von AV-Comparatives sowie die Entwicklung eines automatisierten Testsystems zur Zertifizierung von Smart-Home- und IoT-Geräten sowie Smart-City- und Netzwerkinfrastrukturen.

Smart-Home-Geräte wie vernetzte Kameras, Sprachassistenten, Beleuchtungssysteme und Thermostate sind in Haushalten weit verbreitet. Sie bringen Komfort, bergen jedoch erhebliche Risiken, wenn die Sicherheit nicht ausreichend gewährleistet ist. Unzureichend geschützte Geräte können von Cyberkriminellen ausgenutzt werden, um unbefugten Zugriff zu erlangen, sensible Informationen zu stehlen oder gar die Kontrolle über Haussysteme zu übernehmen. Zudem können verwundbare IoT-Geräte gekapert und in großangelegten Botnet-Angriffen eingesetzt werden – eine Bedrohung nicht nur für einzelne Nutzer, sondern auch für kritische Infrastrukturen.

In Zusammenarbeit mit MCI | The Entrepreneurial School entwickelte AV-Comparatives ein fortschrittliches, automatisiertes System zur Prüfung und Zertifizierung von IoT-Geräten. Diese innovative Plattform bewertet, wie gut Geräte Nutzerdaten schützen und Cyberangriffen standhalten. Im Zuge der Forschung entdeckte das Team schwerwiegende Schwachstellen in Geräten zweier führender Smart-Home-Anbieter – ein deutliches Signal für den dringenden Bedarf an stärkeren Standards und unabhängiger Zertifizierung. Die vollständigen Forschungsergebnisse werden im Laufe dieses Jahres veröffentlicht.

„Unsere Nominierung für den Euregio Innovationspreis ist eine wichtige Bestätigung unserer Mission: sicherzustellen, dass vernetzte Technologien nach höchsten Standards geprüft werden", sagte Jan Brilke, COO von AV-Comparatives. „Da Smart-Home-Geräte zunehmend Teil des Alltags werden, sind die Risiken mangelnder Sicherheit längst nicht mehr theoretisch. Unser neues IoT-Testsystem schützt Verbraucher und bietet Herstellern einen klaren Weg zu sicheren und vertrauenswürdigen Produkten."