OneOdio und OpenRock schließen eine erfolgreiche Ausstellung auf der IFA 2025 ab

Der gemeinsame Stand von OneOdio und OpenRock wurde zu einem Highlight der Messe und zog die Aufmerksamkeit von Verbrauchern, Fachleuten und Medien gleichermaßen auf sich. Die neuesten Audiolösungen der Marken fanden beim europäischen Publikum großen Anklang und bestätigten das Engagement der Unternehmen, Produkte zu liefern, die überragende Leistung, Komfort und innovatives Design vereinen.

BERLIN, 14. Sept. 2025 /PRNewswire/ -- OneOdio und OpenRock, zwei führende Innovatoren in der Audiobranche, geben stolz den erfolgreichen Abschluss ihrer Teilnahme an der IFA 2025 , einer der weltweit größten Messen für Unterhaltungselektronik, bekannt. Im Laufe von fünf aufregenden Tagen zogen die Marken Tausende Besucher mit eindrucksvollen Produkterlebnissen, fesselnden Aktivitäten und spektakulären Produkteinführungen in ihren Bann.

Höhepunkte der Veranstaltung: DJ-Show & Verlosung vor Ort

Zu den meistdiskutierten Momenten gehörten die exklusive DJ-Performance und eine interaktive Verlosung, die beide große Menschenmengen an den Stand zogen. Teilnehmer kamen nicht nur in den Genuss von Live-Musik, sondern hatten auch die Chance, hochwertige Audiogeräte zu gewinnen. So entstand eine lebendige und unvergessliche Atmosphäre, welche die Energie und Kreativität der beiden Marken widerspiegelte.

Neue Produkte im Blickpunkt

Die Vorstellung des OpenRock Link 20, des weltweit ersten Open-Ear-Headsets mit austauschbarem magnetischem Bügelmikrofon, und des OneOdio Studio Max 1, des neuesten Over-Ear-Kopfhörers in Profiqualität, wurde mit überwältigendem Beifall aufgenommen. Besucher und Medien lobten die Produkte für ihr topaktuelles Design, die hervorragende Audioqualität sowie die benutzerorientierte Innovation und positionierten sie als herausragende Neuheiten auf der diesjährigen IFA.

Ein Bekenntnis zur Zukunft

Bei dieser Gelegenheit erklärte der Geschäftsführer von OneOdio und OpenRock:

„Die IFA 2025 war ein Meilenstein für uns. Die herzliche Aufnahme durch europäische Nutzer und Partner bestärkt uns darin, weiterhin in Forschung und Entwicklung zu investieren. Wir sind bestrebt, hochwertige Qualitäts-Audioprodukte zu liefern, die auf die Bedürfnisse des europäischen Marktes zugeschnitten sind, und langfristige Beziehungen zu unserer weltweiten Community aufzubauen."

Der Erfolg auf der IFA 2025 markiert einen weiteren wichtigen Schritt in der globalen Expansion von OneOdio und OpenRock. Die Marken planen, ihre Präsenz in Europa weiter auszubauen und setzen weiterhin auf Innovation, Qualität sowie das Streben nach einem außergewöhnlichen Hörerlebnis.

Informationen zu OneOdio und OpenRock

OneOdio ist eine globale Audiomarke, die sich der Bereitstellung von professionellem Sound für Creator, Musiker und normale Hörer verschrieben hat. Mit einer starken Präsenz in über 100 Ländern hat sich OneOdio einen Namen gemacht, indem das Unternehmen Leistung in Studioqualität mit stilvollem, komfortablem Design kombiniert und so Premium-Audio für jeden zugänglich macht.

OpenRock, eine Untermarke von OneOdio, konzentriert sich auf bahnbrechende Open-Ear-Audio-Innovationen. Die für den modernen Lebensstil ausgelegten OpenRock-Produkte vereinen Sicherheit, Komfort sowie High-Fidelity-Sound und ermöglichen Nutzern, sowohl mit ihrer Musik als auch mit ihrer Umgebung in Verbindung zu bleiben. Von Outdoor-Abenteuern bis zur täglichen Kommunikation – OpenRock definiert die Art und Weise, wie Menschen Kopfhörer erleben, neu.

Gemeinsam engagieren sich OneOdio und OpenRock für kontinuierliche Innovation, Forschung und Entwicklung und bieten einem weltweiten Publikum erstklassige Audiolösungen an.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2770846/OneOdio_OpenRock_Conclude_a_Successful_Showcase_IFA_2025.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oneodio-und-openrock-schlieWen-eine-erfolgreiche-ausstellung-auf-der-ifa-2025-ab-302555783.html