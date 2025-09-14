Rheinmetall: Auf Wachstumskurs mit 20% Gewinnmarge bis 2030!

Auf der Rüstungsmesse DSEI in London äußerte sich Armin Papperger, der CEO von Rheinmetall, optimistisch über die Erreichung der ehrgeizigen Finanzziele des Unternehmens bis 2030. Er strebt eine Gewinnmarge von 20 Prozent bei einem Umsatz von 40 bis 50 Milliarden Euro an. Um diese Ziele zu realisieren, setzt Rheinmetall auf eine Ausweitung der Munitionsproduktion, Investitionen in die Digitalisierung der Fertigung und eine strikte Kostendisziplin. Papperger betonte jedoch auch die anhaltende Bedrohungslage in Europa, die durch den Ukraine-Konflikt und die aggressive Außenpolitik Russlands verstärkt wird. Er sieht die Sicherheit auf dem Kontinent in den nächsten 10 bis 15 Jahren als Priorität und äußerte seine Skepsis hinsichtlich einer baldigen Friedenslösung.

Rheinmetall positioniert sich als zentraler Partner für die Ukraine, insbesondere in der Munitionsversorgung und künftig auch bei Luftverteidigungssystemen. Papperger kündigte an, dass die Produktion der US-Raketen ATACMS in Europa innerhalb von 15 bis 16 Monaten beginnen könnte. Analysten zeigen sich ebenfalls optimistisch und bestätigen die Kaufempfehlung für Rheinmetall. Die Privatbank Berenberg hebt das Unternehmen als "One-Stop-Shop" für europäische Verteidigung hervor und prognostiziert im Marinegeschäft einen Umsatz von mindestens fünf Milliarden Euro, was die wachsende Bedeutung dieses Sektors unterstreicht.

Im Jahr 2024 erzielte Rheinmetall einen Umsatz von knapp 10 Milliarden Euro, und die Aktie hat sich seit Jahresbeginn fast verdreifacht, was das Unternehmen zur wertvollsten Rüstungsfirma im DAX macht. Papperger bleibt unbeeindruckt von Diskussionen über mögliche Übergewinnsteuern und sieht weiterhin Spielraum für die Marktkapitalisierung. Die hohe Teilnehmerzahl an der DSEI-Messe belegt das gesteigerte Interesse an der Verteidigungsbranche und untermauert die positive Einschätzung der Analysten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Rheinmetall auf einem klaren Wachstumskurs ist, unterstützt durch strategische Investitionen und eine anhaltend hohe Nachfrage im Verteidigungssektor. Die geopolitischen Spannungen in Europa dürften die Rüstungsindustrie weiterhin antreiben, was Rheinmetall in eine starke Position für die kommenden Jahre versetzt.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 1.890EUR auf Tradegate (12. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.