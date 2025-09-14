Nvidia: Analysten heben Kursziel auf 210 USD – KI-Boom treibt Wachstum!

Trotz möglicher Herausforderungen wie erhöhtem Wettbewerb, Nachfrageschwankungen in China und Engpässen zeigt sich Luria optimistisch. Er betont, dass das überwältigende Wachstum der Nachfrage nach Rechenleistung letztlich entscheidend für Nvidias Erfolg sein wird. Auch wenn er die optimistischen Schätzungen des Marktes nicht vollständig teilt, glaubt er, dass Investoren kleinere Enttäuschungen überstehen werden, was Nvidia weiterhin ins Zentrum des KI-Booms rücken dürfte. Im Vergleich zu Apple, das Luria als Nachzügler im KI-Wettlauf sieht, positioniert sich Nvidia als besonders stark.

Die Analysten von D.A. Davidson haben ihre Einschätzung für Nvidia, den führenden Hersteller von Grafikprozessoren, von „Neutral“ auf „Buy“ angehoben und das Kursziel von 195 auf 210 US-Dollar pro Aktie erhöht. Analyst Gil Luria begründet diese positive Neubewertung mit dem starken Wachstum der Nachfrage nach Rechenleistung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Er ist überzeugt, dass dieser Trend Nvidias Expansion nicht nur im kommenden Jahr, sondern auch darüber hinaus unterstützen wird. Luria hebt hervor, dass die Transformation der Arbeitsweise durch KI zu einer anhaltenden Zunahme der Nachfrage nach Rechenleistung führen wird, selbst bevor Unternehmen eine Kapitalrendite sehen.

Zusätzlich planen Nvidia und OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, während des bevorstehenden Besuchs von US-Präsident Donald Trump im Vereinigten Königreich milliardenschwere Investitionen in britische Rechenzentren. Diese Investitionen sind Teil einer größeren Initiative, bei der mehrere US-Unternehmen in Großbritannien investieren wollen. OpenAI-CEO Sam Altman und Nvidias CEO Jensen Huang werden gemeinsam mit dem Rechenzentrumsbetreiber Nscale Global Holdings an diesem Projekt arbeiten. Nscale plant, über drei Jahre hinweg 2,5 Milliarden US-Dollar in die britische Rechenzentrumsbranche zu investieren.

Die Investitionen sind auch eine Reaktion auf den wachsenden Druck in Europa, die Infrastruktur für generative KI auszubauen, um technologischen Rückstand gegenüber den USA und China zu vermeiden. Der britische Premierminister Keir Starmer hat bereits ein Programm angekündigt, um KI durch Investitionen in Rechenzentren und Chipproduktion zu fördern. OpenAI verfolgt zudem eine Expansion in Europa, um den Herausforderungen strengerer Vorschriften und Skepsis gegenüber US-Technologie zu begegnen.

Insgesamt zeigt sich, dass Nvidia gut positioniert ist, um von der wachsenden Nachfrage nach KI-Technologien zu profitieren und seine Marktführerschaft auszubauen.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 177,8EUR auf Nasdaq (13. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.