Apple unter Druck: Analysten senken Bewertung – Wo bleibt die Innovation?

D.A. Davidson hat die Bewertung von Apple nach der jüngsten Produktvorstellung von „Kaufen“ auf „Neutral“ herabgestuft, während das Kursziel bei 250 US-Dollar bleibt, was ein Aufwärtspotenzial von 10 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Mittwoch bedeutet. Analyst Gil Luria äußerte sich enttäuscht über die Innovationskraft des Unternehmens, insbesondere bei der Kernproduktpalette wie dem iPhone. Er sieht das Wachstum von Apple stagnieren, bis das Unternehmen entweder bestehende Produkte neu definiert oder überzeugende neue Produktkategorien entwickelt. Selbst die Einführung eines faltbaren iPhones, das für das nächste Jahr erwartet wird, könnte für viele Nutzer kein ausreichender Anreiz für ein Upgrade sein.

Luria hebt hervor, dass der Mangel an Innovation Apple in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt, insbesondere in China, schadet, wo es mittlerweile zahlreiche gleichwertige oder bessere Alternativen gibt. Zudem kritisiert er die unzureichende Rolle von Apple im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und glaubt, dass das Unternehmen in naher Zukunft keine nennenswerten Fortschritte in diesem Bereich machen wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass Apple entweder von der rasanten Entwicklung der KI überrascht wurde oder mit einem Innovationsdilemma konfrontiert ist.