Apple unter Druck: Analysten senken Bewertung – Wo bleibt die Innovation?
D.A. Davidson hat die Bewertung von Apple nach der jüngsten Produktvorstellung von „Kaufen“ auf „Neutral“ herabgestuft, während das Kursziel bei 250 US-Dollar bleibt, was ein Aufwärtspotenzial von 10 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Mittwoch bedeutet. Analyst Gil Luria äußerte sich enttäuscht über die Innovationskraft des Unternehmens, insbesondere bei der Kernproduktpalette wie dem iPhone. Er sieht das Wachstum von Apple stagnieren, bis das Unternehmen entweder bestehende Produkte neu definiert oder überzeugende neue Produktkategorien entwickelt. Selbst die Einführung eines faltbaren iPhones, das für das nächste Jahr erwartet wird, könnte für viele Nutzer kein ausreichender Anreiz für ein Upgrade sein.
Luria hebt hervor, dass der Mangel an Innovation Apple in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt, insbesondere in China, schadet, wo es mittlerweile zahlreiche gleichwertige oder bessere Alternativen gibt. Zudem kritisiert er die unzureichende Rolle von Apple im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und glaubt, dass das Unternehmen in naher Zukunft keine nennenswerten Fortschritte in diesem Bereich machen wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass Apple entweder von der rasanten Entwicklung der KI überrascht wurde oder mit einem Innovationsdilemma konfrontiert ist.
Inmitten dieser Herausforderungen hat Apple jedoch kürzlich die Zulassung für ein neues Bluthochdruckerkennungssystem von der FDA erhalten, das in 150 Ländern, darunter die USA und die EU, verfügbar sein wird. Diese Funktion nutzt den optischen Herzsensor der Apple Watch, um über einen Zeitraum von 30 Tagen die Reaktion der Blutgefäße auf Herzschläge zu messen. Nutzer werden benachrichtigt, wenn Anzeichen für chronischen Bluthochdruck erkannt werden, was Apples Gesundheitsangebot im Wettbewerb mit anderen Herstellern wie Garmin und Samsung stärkt.
Trotz der skeptischen Einschätzungen von Analysten bleibt die Mehrheit der Wall-Street-Analysten optimistisch, mit einem Konsens-Rating von „Moderate Buy“ und einem mittleren Kursziel von etwa 238 US-Dollar. Einige Analysten, wie die Bank of America, haben ihre Kursziele sogar angehoben. Die Unsicherheit über die Innovationskraft und die Herausforderungen im Wettbewerb, insbesondere im Bereich KI, bleiben jedoch zentrale Themen für die zukünftige Entwicklung von Apple.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 234,1EUR auf Nasdaq (13. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
