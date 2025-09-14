Lufthansa-Piloten drohen mit Streik: Urabstimmung läuft bis Ende September!

Der Konflikt dreht sich um die betriebliche Altersversorgung der Piloten. Die VC fordert höhere Arbeitgeberbeiträge zu den Betriebsrenten, nachdem der Konzern 2017 das System umgestellt hat. Zuvor garantierte Lufthansa die absolute Höhe der Rentenzahlungen, was nach einem Arbeitskampf geändert wurde. Nun tragen die Piloten das Risiko niedriger Zinsen, was zu geringeren Renten führt. Die Gewerkschaft argumentiert, dass die Rendite-Erwartungen nicht erfüllt wurden und fordert eine Verdopplung oder sogar Verdreifachung des Arbeitgeberbeitrags.

Die Lufthansa steht vor der Möglichkeit eines neuen Streiks, da die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Freitag eine Urabstimmung über einen möglichen Arbeitskampf gestartet hat. Die rund 4.800 bei der VC organisierten Piloten der Lufthansa und ihrer Frachttochter Lufthansa Cargo können bis zum 30. September abstimmen. Um einen Streik auszulösen, ist ein Quorum von 70 Prozent der Stimmberechtigten erforderlich, wobei Nicht-Teilnahmen als Nein-Stimmen gewertet werden. Bis zur Auszählung der Stimmen sind keine Arbeitskampfmaßnahmen geplant, jedoch könnte ein Streik möglicherweise zum Beginn der hessischen Herbstferien am 3. Oktober erfolgen.

Die Lufthansa hat sich bislang nicht zu den Verhandlungen geäußert, betont jedoch, dass sie eine Lösung durch Verhandlungen anstrebt. In der Vergangenheit gab es bereits einen eintägigen Pilotenstreik im Jahr 2022, der erhebliche finanzielle Verluste für die Airline verursachte und zu Zugeständnissen an die Gewerkschaft Ver.di führte.

Parallel zu den Tarifverhandlungen führt die Lufthansa Group eine Zentralisierung wichtiger Funktionen ihrer Airlines durch, um die Effizienz zu steigern und die Marktposition zu stärken. Ab Januar 2026 sollen die Flugnetze der Kurz- und Mittelstreckenfluggesellschaften zentral gesteuert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Dies geschieht in einem Kontext, in dem die Lufthansa trotz eines Anstiegs des Umsatzes im ersten Halbjahr 2023 um 6 Prozent auf rund 18,4 Milliarden Euro, mit Herausforderungen in der Kernmarke konfrontiert ist.

Die anhaltenden Spannungen zwischen der VC und dem Management deuten darauf hin, dass eine schnelle Einigung schwer zu erreichen ist. Die Gewerkschaft hat einen starken Rückhalt für den Arbeitskampf gefordert, um die Verhandlungsposition zu stärken. Der Ausgang der Urabstimmung könnte entscheidend für die zukünftige Entwicklung der Arbeitsbeziehungen bei der Lufthansa sein.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 7,458EUR auf Tradegate (12. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.