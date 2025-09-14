DAX schwächelt: Entkopplung von US-Rekorden und Zinssorgen belasten!

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht derzeit keinen Anlass, die Leitzinsen weiter zu senken, da sie im Zinszyklus der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bereits vorausgeeilt ist. Die bisherigen Zinssenkungen werden erst dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn auch die Fiskalpolitik die notwendigen Maßnahmen zur Förderung des Wachstums ergreift. Anleger zeigen sich skeptisch, da die Fortschritte in der deutschen Politik und die jüngsten Unruhen bei französischen Staatsanleihen nicht ausreichen, um das Vertrauen in Euro-Aktien zu stärken.

Der DAX zeigt sich aktuell schwach und fällt, während der S&P 500 an der Wall Street neue Rekorde erreicht. Diese Entwicklung führt zu einer Entkopplung des deutschen Aktienmarktes von den positiven Trends in den USA, nachdem der DAX zu Jahresbeginn eine Outperformance gezeigt hatte. Die Kaufbereitschaft der Anleger, die vor einem Monat bei Kursen unter 24.000 Punkten noch vorhanden war, ist mittlerweile stark gesunken. Die Unterstützung bei 23.550 Punkten wird nun als entscheidender Gradmesser für mögliche weitere Verluste betrachtet. Ein Überwinden der 24.000-Punkte-Marke könnte das technische Bild wieder aufhellen.

In den USA hingegen setzen Anleger auf mögliche Zinssenkungen, nachdem die Produzentenpreise im August weniger stark gestiegen sind als erwartet und der Arbeitsmarktbericht schwach ausfiel. Eine Senkung um 50 Basispunkte gilt jedoch als unwahrscheinlich. Sollte der Verbraucherpreisindex heute deutlich fallen, könnten die Spekulationen über Zinssenkungen zunehmen.

Der DAX wird am Freitag voraussichtlich mit einem leichten Plus starten, wobei der Broker IG den Index rund 0,1 Prozent höher auf 23.722 Punkte taxiert. Auf Wochensicht hat sich der DAX bis Donnerstagabend um 0,4 Prozent stabilisiert, pendelte jedoch um die 100-Tage-Linie, die bei 23.834 Punkten Widerstand bietet. Während die US-Indizes Rekordhöhen erreichen, scheinen die Zinshoffnungen die Märkte zu treiben. Ein großer Zinsschritt der Fed um 0,5 Prozentpunkte wird diskutiert, jedoch wird allgemein erwartet, dass die Fed in der kommenden Woche die Zinsen senken wird, um die Wirtschaft zu unterstützen.

Insgesamt bleibt die Marktlage angespannt, und Anleger sollten die Entwicklungen genau beobachten, insbesondere die Reaktionen auf die bevorstehenden Wirtschaftsdaten und die politischen Entscheidungen in Europa.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 23.715PKT auf L&S Exchange (12. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.