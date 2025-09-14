Ölpreise steigen nach Ukraine-Angriff: Geopolitik und Markt im Fokus!

Zusätzlich üben die USA Druck auf die G7-Staaten aus, um Zölle von bis zu 100 Prozent auf den Kauf von russischem Öl durch China und Indien zu erheben. Kanada, das derzeit den G7-Vorsitz innehat, hat ein Treffen der Finanzminister einberufen, um Maßnahmen zur Erhöhung des Drucks auf Russland zu erörtern. Der Preisanstieg am Freitag führte dazu, dass die Gewinne im Wochenverlauf ausgeweitet wurden, nachdem die Preise für Brent-Öl seit Montag um etwa zwei Dollar gestiegen waren.

Am Freitag stiegen die Ölpreise, angeheizt durch einen Angriff der Ukraine auf einen russischen Hafen für Ölexporte. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Nachmittag 67,52 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,15 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober erhöhte sich um 98 Cent auf 63,35 Dollar. Der Drohnenangriff führte zu einer vorübergehenden Betriebsunterbrechung im Hafen Primorsk, nahe St. Petersburg, und richtete sich gegen mehrere Pumpstationen.

Zuvor waren die Ölpreise am Donnerstag deutlich gefallen, nachdem eine Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) ein Überangebot auf dem globalen Ölmarkt voraussagte. Trotz einer steigenden Nachfrage wird erwartet, dass die weltweite Produktion den Verbrauch im kommenden Jahr um durchschnittlich 3,33 Millionen Barrel pro Tag übersteigen wird. Dies führte zu einem Rückgang der Preise, nachdem Spekulationen über westliche Sanktionen gegen die russische Ölwirtschaft aufkamen.

In einem weiteren geopolitischen Kontext führte Russland gleichzeitig Marineübungen in seinen fernöstlichen Gewässern durch, während Spannungen zwischen Ost und West zunehmen. Die Slowakei hat angekündigt, ein weiteres EU-Sanktionspaket gegen Russland nicht zu unterstützen, solange sie keine Garantien für ihre Energieversorgung erhält. Ministerpräsident Robert Fico forderte realistische Vorschläge der EU-Kommission zur Vereinbarkeit der Klimaziele mit den Bedürfnissen der Automobilproduktion in der Slowakei und Europa.

Die Slowakei bleibt stark von russischen Gas- und Öllieferungen abhängig, was ihre Position in den Verhandlungen über Sanktionen kompliziert. Fico erinnerte daran, dass die Slowakei bereits im Juli ein Sanktionspaket blockiert hatte, um Garantien für ihre Energieversorgung zu erhalten.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 66,89USD auf L&S Exchange (12. September 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.