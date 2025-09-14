Zinsängste drücken Anleihen: Lagarde dämpft Hoffnungen auf Zinssenkungen!

Am Freitag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen nach, was vor allem auf die geänderten Erwartungen hinsichtlich der Leitzinsen in der Eurozone zurückzuführen ist. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,33 Prozent auf 128,62 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,71 Prozent lag. Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde beeinflusst, die am Vortag die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen dämpfte. Experten der Commerzbank bemerkten, dass Lagarde die Risiko-Einschätzung zur Wirtschaft von „negativ tendierend“ auf „ausgewogener“ angehoben habe, was die anfängliche Begeisterung über moderate Inflationsprognosen relativierte.

Die Märkte richten zudem ihre Aufmerksamkeit auf die Ratingagentur Fitch, die möglicherweise ihre Bewertung für Frankreich ändern könnte. Aktuell wird Frankreich mit „AA-“ bewertet und hat einen negativen Ausblick. Der Streit um den Staatshaushalt hat zu einer politischen Unsicherheit geführt, die das Ende der Regierung von François Bayrou zur Folge hatte. Auch die neue Regierung steht vor der Herausforderung, einen Sparhaushalt durch das Parlament zu bringen. Die Renditen französischer Anleihen stiegen am Freitag ähnlich stark wie die deutschen, was die Sorgen um die finanzielle Stabilität Frankreichs unterstreicht. Die Renditen französischer Anleihen liegen mittlerweile über denen Griechenlands und nur geringfügig unter dem Niveau Italiens.

Die Experten der Commerzbank äußerten, dass die Entscheidung von Fitch zur Bewertung Frankreichs am Markt mit Spannung erwartet wird. Sie schätzen, dass die Entscheidung knapp ausfallen könnte und schließen nicht aus, dass Fitch auf eine Überprüfung verzichten könnte. Insgesamt sehen sie jedoch eine etwas bessere Chance, dass Frankreich einer Herabstufung entgehen kann.

In den Tagen zuvor hatten die Kurse deutscher Staatsanleihen kaum auf die geldpolitischen Entscheidungen der EZB reagiert. Am Donnerstag blieb der Euro-Bund-Future nahezu unverändert bei 129,22 Punkten, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,65 Prozent lag. Lagarde hatte in ihrer Pressekonferenz die Zinssenkungshoffnungen gedämpft und auf das überraschend hohe Wirtschaftswachstum hingewiesen. Die politische Lage in Frankreich blieb dabei weitgehend unerwähnt, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Staatsanleihen weiter verstärkt.

