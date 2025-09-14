Adobe überrascht mit optimistischem Ausblick – Aktienkurs steigt!

Im dritten Geschäftsquartal, das am 29. August endete, konnte Adobe einen Umsatz von 5,99 Milliarden Dollar erzielen, was einem Anstieg von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und einen Rekordwert darstellt. Der Gewinn stieg ebenfalls auf 1,8 Milliarden Dollar, im Vergleich zu 1,7 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 5,31 Dollar.

Der US-Softwareanbieter Adobe hat einen optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal gegeben, was zu einem Anstieg der Aktienkurse führte. In der Mitteilung nach Börsenschluss am Donnerstag prognostiziert das Unternehmen, dass die Umsätze in den drei Monaten bis Ende November zwischen 6,08 und 6,13 Milliarden US-Dollar liegen werden. Analysten hatten mit einem Ergebnis am unteren Ende dieser Spanne gerechnet. Zudem erwartet Adobe ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 5,35 bis 5,40 Dollar, was über den durchschnittlichen Schätzungen von 5,33 Dollar liegt. Diese positive Prognose deutet darauf hin, dass die Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) beginnen, sich auszuzahlen.

Trotz dieser positiven Nachrichten hat die Aktie von Adobe im laufenden Jahr bereits etwa ein Fünftel ihres Wertes verloren. Analysten, wie Keith Weiss von Morgan Stanley, äußerten Bedenken, ob Adobe mit seinen KI-Innovationen tatsächlich profitabel sein kann. Diese Unsicherheiten spiegeln sich auch in der Reaktion der Schweizer Großbank UBS wider, die das Kursziel für Adobe von 400 auf 375 US-Dollar senkte und die Einstufung auf "Neutral" beließ. UBS-Analyst Karl Keirstead stellte fest, dass Adobe die Erwartungen einigermaßen erfüllt hat und das Ziel für den Jahresumsatz aus wiederkehrenden Einnahmen (ARR) ein Quartal früher als geplant erreicht wurde. Dennoch warte er auf Anzeichen für ein verbessertes Umsatzwachstum, da derzeit keine klaren Signale für eine Monetarisierung der KI-Aktivitäten erkennbar seien.

Insgesamt zeigt sich, dass Adobe trotz eines positiven Ausblicks und solider Quartalszahlen vor Herausforderungen steht, insbesondere in Bezug auf die Monetarisierung seiner KI-Investitionen. Die Marktreaktionen und Analystenbewertungen deuten darauf hin, dass Investoren vorsichtig bleiben, während sie die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und deren Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne beobachten.

Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 348,2EUR auf Nasdaq (13. September 2025, 00:01 Uhr) gehandelt.