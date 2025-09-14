Euro stabilisiert sich vor EZB-Entscheidungen: Was Anleger wissen müssen!

Parallel dazu warteten die Märkte gespannt auf die US-Inflationsdaten für August, die als entscheidend für die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am kommenden Mittwoch gelten. Analysten prognostizieren einen Anstieg der Inflationsrate von 2,7 auf 2,9 Prozent, während die Kerninflation stabil bei 3,1 Prozent erwartet wird. Ein schwächer als erwarteter Anstieg könnte die Spekulation auf eine Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte anheizen.

Am Donnerstag blieb der Euro-Kurs vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA und der Eurozone weitgehend stabil. Die Gemeinschaftswährung fiel zeitweise auf ein Tagestief von 1,1684 US-Dollar, erholte sich jedoch und pendelte sich zuletzt knapp unter 1,17 Dollar ein. Die Anleger richteten ihre Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), die voraussichtlich ihre Leitzinsen unverändert lassen wird. Besonders interessant sind die neuen Prognosen der EZB zur wirtschaftlichen und preislichen Entwicklung, sowie die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die auf der Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung erwartet werden.

Im US-Handel am Donnerstag konnte der Euro seine Gewinne aus dem europäischen Geschäft behaupten und erreichte zwischenzeitlich 1,1746 US-Dollar. Die EZB hatte ihre Zinsen nicht verändert, und Lagardes Aussagen deuteten darauf hin, dass eine baldige Zinssenkung unwahrscheinlich ist. Die Marktteilnehmer interpretierten Lagardes Einschätzung der wirtschaftlichen Risiken als positiv für den Euro, was zu einem Anstieg der Gemeinschaftswährung führte.

Am Freitag stabilisierte sich der Euro bei 1,1742 Dollar, nachdem er zuvor leichte Verluste hinnehmen musste. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1718 Dollar fest. Die schwachen US-Arbeitsmarktdaten der Vorwoche hatten die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die Fed verstärkt, was dem Euro Auftrieb verlieh. Zudem belasteten enttäuschende Konjunkturdaten aus Großbritannien das britische Pfund, das im Handel mit dem US-Dollar auf ein Tagestief fiel.

Für den weiteren Handelsverlauf wird eine Stabilisierung des Euro in der Nähe der 1,18er-Marke erwartet, wobei die Märkte auf wenige bedeutende Konjunkturdaten vor dem Wochenende blicken. Die Tagesspanne für den Euro/USD-Kurs wird zwischen 1,1720 und 1,1820 Dollar prognostiziert, mit Widerständen bei 1,1830 und 1,2092 sowie Unterstützungen bei 1,1759 und 1,1608.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 1,173USD auf Forex (13. September 2025, 11:22 Uhr) gehandelt.