SPD fordert dringend Luftverteidigungsausbau: Drohnenbedrohung ernst nehmen!
Angesichts der jüngsten Vorfälle, bei denen russische Drohnen in den polnischen Luftraum eindrangen, hat die SPD-Bundestagsfraktion eine dringende Verbesserung der Luftverteidigungskapazitäten der Bundeswehr gefordert. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Siemtje Möller betonte, dass der Ausbau der Luftverteidigung unerlässlich sei. Besonders wichtig sei die Nachbeschaffung von Patriot- und Iris-T-Systemen, die bereits an die Ukraine abgegeben wurden, sowie eine signifikante Erhöhung der Bestellungen für das mobile Flugabwehrsystem Skyranger. Möller kritisierte, dass die derzeit bestellten 18 Einheiten nicht ausreichen, um den Anforderungen gerecht zu werden.
Generalleutnant Alfons Mais, Inspekteur des Heeres, bezeichnete die unzureichenden Fähigkeiten zur Drohnenabwehr als eine der größten Schwächen der Bundeswehr und forderte umfassende Anstrengungen für den weiteren Aufbau dieser Abwehrsysteme. Die Dringlichkeit dieser Maßnahmen wurde durch einen russischen Luftangriff auf die Ukraine unterstrichen, bei dem zahlreiche Drohnen in den polnischen Luftraum gelangten. In Reaktion darauf schossen die polnische Luftwaffe und andere NATO-Verbündete erstmals russische Drohnen ab. Deutschland kündigte an, zusätzliche Kampfjets in den polnischen Luftraum zu entsenden, während auch Frankreich seine Unterstützung durch den Einsatz von Kampfjets verstärkt.
In einem weiteren Kontext forderte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein eine stärkere Fokussierung auf nationale Rüstungsunternehmen. Er sprach sich für eine "Deutschland-Garantie" in der Verteidigung aus und forderte ein gezieltes Kampffähigkeits- und Konjunkturpaket, das Aufträge für die nationale Rüstungsindustrie sowie Investitionen in die Produktion von Kampfdrohnen und die Wehrfähigkeit der Infrastruktur umfasst.
Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, bekräftigte die Entschlossenheit Deutschlands, die NATO-Partner im Osten zu schützen. Bei einem Besuch der Militärübung Quadriga 2025 in Litauen betonte er die Verlässlichkeit Deutschlands in der Verteidigung der NATO-Ostflanke und die Bereitschaft, jeden Teil des Bündnisgebiets zu schützen. Diese Äußerungen stehen im Kontext der angespannten Lage, die durch das gemeinsame Großmanöver von Belarus und Russland, Sapad 2025, weiter verschärft wird. Breuer wies darauf hin, dass solche Provokationen stets zu erwarten seien und die Bundeswehr sich auf mögliche Konflikte vorbereite.
Mais wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 423,3PKT auf Ariva Indikation (12. September 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.