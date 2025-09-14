SPD fordert dringend Luftverteidigungsausbau: Drohnenbedrohung ernst nehmen!

Angesichts der jüngsten Vorfälle, bei denen russische Drohnen in den polnischen Luftraum eindrangen, hat die SPD-Bundestagsfraktion eine dringende Verbesserung der Luftverteidigungskapazitäten der Bundeswehr gefordert. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Siemtje Möller betonte, dass der Ausbau der Luftverteidigung unerlässlich sei. Besonders wichtig sei die Nachbeschaffung von Patriot- und Iris-T-Systemen, die bereits an die Ukraine abgegeben wurden, sowie eine signifikante Erhöhung der Bestellungen für das mobile Flugabwehrsystem Skyranger. Möller kritisierte, dass die derzeit bestellten 18 Einheiten nicht ausreichen, um den Anforderungen gerecht zu werden.

Generalleutnant Alfons Mais, Inspekteur des Heeres, bezeichnete die unzureichenden Fähigkeiten zur Drohnenabwehr als eine der größten Schwächen der Bundeswehr und forderte umfassende Anstrengungen für den weiteren Aufbau dieser Abwehrsysteme. Die Dringlichkeit dieser Maßnahmen wurde durch einen russischen Luftangriff auf die Ukraine unterstrichen, bei dem zahlreiche Drohnen in den polnischen Luftraum gelangten. In Reaktion darauf schossen die polnische Luftwaffe und andere NATO-Verbündete erstmals russische Drohnen ab. Deutschland kündigte an, zusätzliche Kampfjets in den polnischen Luftraum zu entsenden, während auch Frankreich seine Unterstützung durch den Einsatz von Kampfjets verstärkt.