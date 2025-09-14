Stimmrechtsänderungen bei SAF-HOLLAND SE: Cobas kauft, Universal verkauft!

In der ersten Mitteilung vom 11. September 2025 informierte Cobas Asset Management, SGIIC, S.A. aus Madrid, Spanien, über den Erwerb von Stimmrechten an SAF-HOLLAND SE. Am 5. September 2025 überschritt der Anteil der Stimmrechte von Cobas 3 % und erreichte 5,05 %. Dies stellt eine signifikante Erhöhung im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der der Anteil bei 3,00 % lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte von SAF-HOLLAND SE beträgt 45.394.302. Cobas hält nun 2.292.708 Stimmrechte, was 5,05 % entspricht. Es wurden keine weiteren Instrumente oder Stimmrechte angegeben, die den Anteil beeinflussen könnten.

Am 11. und 12. September 2025 veröffentlichte die SAF-HOLLAND SE zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen von zwei Investoren hinweisen.

Die zweite Mitteilung vom 12. September 2025 kam von der Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Frankfurt am Main, Deutschland. Hierbei wurde ein Rückgang des Stimmrechtsanteils auf 4,96 % festgestellt, nachdem am 9. September 2025 die Schwelle von 5 % unterschritten wurde. In der vorherigen Mitteilung betrug der Anteil noch 5,07 %. Universal-Investment hält nun 2.250.811 Stimmrechte, was 4,96 % der Gesamtstimmrechte von SAF-HOLLAND SE entspricht. Auch hier wurden keine zusätzlichen Instrumente oder Stimmrechte erwähnt.

Beide Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen zur Transparenz im Aktienmarkt und informieren über wesentliche Veränderungen in der Aktionärsstruktur des Unternehmens. Die SAF-HOLLAND SE, mit Sitz in Bessenbach, Deutschland, ist ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Nutzfahrzeugindustrie. Die aktuellen Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen könnten potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen haben, da größere Anteilseigner oft mehr Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Die Stimmrechtsmitteilungen sind ein wichtiger Bestandteil der Corporate Governance und ermöglichen es Investoren und Marktteilnehmern, über die Eigentümerstruktur und die damit verbundenen Einflussmöglichkeiten informiert zu bleiben. Die Entwicklungen bei SAF-HOLLAND SE werden daher von Marktbeobachtern genau verfolgt.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,18EUR auf Tradegate (12. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.