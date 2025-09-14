Symrise: Analysten senken Kursziel – Investment-Grade-Rating als Lichtblick?

Am selben Tag gab Symrise bekannt, dass das Unternehmen erstmals von den Ratingagenturen S&P Global und Moody's ein Investment-Grade-Rating erhalten hat. S&P vergab ein BBB+ und Moody's ein Baa1, beide mit stabilem Ausblick. Diese Ratings reflektieren die finanzielle Stärke und die robuste Marktposition des Unternehmens sowie die erfolgreiche Umsetzung der ONE Symrise-Strategie. CFO Olaf Klinger äußerte sich erfreut über die Ratings, die als wichtiger Meilenstein für das Unternehmen gelten und den Zugang zu den Kapitalmärkten verbessern sollen.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Symrise AG, einen führenden Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, von 90 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Chris Counihan äußert in einer aktuellen Branchenstudie, dass seine Schätzungen für das Unternehmen unter dem Marktkonsens und den internen Prognosen von Symrise liegen. Er weist darauf hin, dass selbst geplante Kosteneinsparungen nicht ausreichen dürften, um die angestrebten Margenziele zu erreichen. Das wirtschaftliche Umfeld für die Branche bleibt demnach herausfordernd.

Die Ratings von S&P und Moody's unterstreichen die Fähigkeit von Symrise, durch ein diversifiziertes Portfolio und ein effektives Risikomanagement Wert zu schaffen. Der stabile Ausblick signalisiert Vertrauen in die anhaltende Stabilität der finanziellen Kennzahlen des Unternehmens. Die erstmaligen Ratings könnten Symrise helfen, die Finanzierungskosten zu senken und die Investorenbasis zu erweitern, was in der wettbewerbsintensiven Duft- und Geschmacksstoffindustrie von großer Bedeutung ist.

Symrise, mit Hauptsitz in Holzminden, erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 5,0 Milliarden Euro und bedient Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Parfüm, Kosmetik, Lebensmittel und Pharma. Das Unternehmen ist bestrebt, innovative Produkte zu entwickeln, die im Alltag unverzichtbar sind, und sieht wirtschaftlichen Erfolg und unternehmerische Verantwortung als untrennbar verbunden an.

Insgesamt zeigt die aktuelle Situation von Symrise sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Während die Analysten skeptisch bezüglich der kurzfristigen Margenziele sind, könnte das erhaltene Investment-Grade-Rating langfristig zu einer stabileren finanziellen Basis und einem besseren Zugang zu Kapital führen.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 80,30EUR auf Tradegate (12. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.