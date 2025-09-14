Verbraucherschützer klagen gegen Meta: Intime Daten im Visier!

Die Klage richtet sich an Nutzer der Meta-Plattformen Instagram und Facebook in Deutschland. Der VSV fordert Schadenersatz in Höhe von 5.000 Euro für volljährige und 10.000 Euro für minderjährige Nutzer. Darüber hinaus soll Meta verpflichtet werden, die gesammelten Nutzerdaten zu löschen, die Datensammlung zu beenden und transparent über seine Praktiken Auskunft zu geben.

Verbraucherschützer in Deutschland haben eine Sammelklage gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta eingereicht, um gegen die mutmaßliche Verwendung intimer Nutzerdaten vorzugehen. Die Klage wurde am Oberlandesgericht Hamburg eingereicht und wird vom österreichischen Verbraucherschutzverein (VSV) sowie dem Berliner Anwalt Max Baumeister vertreten. Meta, der US-Konzern, weist die Vorwürfe entschieden zurück.

Ein zentraler Punkt der Klage ist die Sorge um den Einblick in intime Lebensbereiche der Nutzer. Laut Baumeister nutzt Meta versteckte Programme, um die Aktivitäten von Nutzern auf Tausenden von Webseiten und Apps zu überwachen. Dies ermögliche dem Unternehmen, Informationen über sensible Themen wie Gesundheit, Religion und Sexualität zu sammeln. Baumeister betont, dass jeder Klick, jeder Suchbegriff und jeder Kauf von Meta mitgelesen werden könne und mit einer über 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit einem einzelnen Nutzer zugeordnet werden könne. Er bezeichnet das gesamte System als illegal.

Meta hat auf die Vorwürfe reagiert und erklärt, dass diese unbegründet seien. Das Unternehmen kündigte an, sich energisch gegen die Klage zu wehren. In den vergangenen Jahren hat die Kanzlei von Baumeister bereits zahlreiche Einzelklagen gegen Metas Datenpraktiken eingereicht. Rund die Hälfte dieser Klagen wurde abgewiesen, während in der anderen Hälfte zugunsten der Nutzer entschieden wurde. Diese Urteile sind jedoch noch nicht rechtskräftig, da Meta Berufungen eingelegt hat.

Mit der aktuellen Sammelklage rechnen der VSV und Baumeister mit einem langwierigen Rechtsstreit. Die rechtlichen Auseinandersetzungen um den Datenschutz und die Praktiken von Meta sind nicht neu, doch die Sammelklage könnte einen neuen Höhepunkt in den Bemühungen der Verbraucherschützer darstellen, die Rechte der Nutzer zu wahren und für mehr Transparenz im Umgang mit persönlichen Daten zu sorgen.

