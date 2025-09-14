Onco-Innovations leitet zukunftsweisendes Forum zur Krebsbehandlung 2025!

Im Rahmen der Diskussionsrunde wird Onco-Innovations zu Themen wie der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI), sicherem Datenaustausch und digitalem Vertrauen in der Onkologie beitragen. Es wird erörtert, wie neue Datenquellen, einschließlich Patientenunterstützungsprogramme und synthetische Datensätze, genutzt werden können, um die Präzisionsmedizin voranzutreiben. Diese Themen sind besonders relevant, da Gesundheitssysteme nach Möglichkeiten suchen, technologische Fortschritte zu nutzen und gleichzeitig das Vertrauen der Patienten zu stärken.

Onco-Innovations Ltd. hat bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft Inka Health Corp. den Vorsitz der vierten Gesprächsrunde der „Colorectal Cancer Canada Precision Oncology Forum“ übernehmen wird. Diese virtuelle Veranstaltung, die im Herbst 2025 stattfindet, konzentriert sich auf Dateninnovation und digitales Vertrauen in der Onkologie. Die Initiative zielt darauf ab, nationale Diskussionen über die Entwicklung der Krebsbehandlung zu fördern, die sowohl für Patienten als auch für Gesundheitssysteme von zentraler Bedeutung sind.

Den Vorsitz der Diskussionsrunde übernimmt Dr. Paul Arora, Mitbegründer von Inka Health. Weitere Fachreferenten sind Dr. Steve Jones, Senior Scientific Advisor bei Onco-Innovations, Dr. Winson Cheung, Professor für Medizin und Onkologie an der University of Calgary, sowie Alind Gupta, Mitbegründer von Inka Health. Ihre Teilnahme unterstreicht das hohe Niveau der Experten, die an dieser Initiative beteiligt sind.

Dr. Arora betont, dass die Herausforderung in der Onkologie nicht darin besteht, mehr Daten zu generieren, sondern das Vertrauen und die Interoperabilität zu schaffen, die notwendig sind, um die Versorgung zu verbessern. Die „CRC Catalysts: Innovating for Tomorrow Roundtable Series“ ist ein neues Programm von „Colorectal Cancer Canada“, das auf zehn Jahren früherer Initiativen aufbaut und darauf abzielt, Fortschritte in der Darmkrebsforschung und -versorgung zu beschleunigen.

Die Gesprächsreihe umfasst sieben Themengespräche, die in diesem Herbst beginnen und an denen Fachleute aus verschiedenen Bereichen teilnehmen werden. Onco-Innovations zeigt durch seine Teilnahme an dieser Initiative sein Engagement für die Förderung der Präzisionsmedizin und trägt zu einem nationalen Dialog über die Innovation in der Krebsbehandlung bei.

Onco-Innovations Ltd. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf Krebsforschung und -behandlung spezialisiert hat. Es verfolgt das Ziel, die Prävention und Behandlung von Krebs durch innovative Lösungen und Forschungsarbeit zu verbessern. Die firmeneigene Plattform „SynoGraph“ von Inka Health nutzt KI-gestützte Analysemethoden, um die onkologische Forschung und Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren.

