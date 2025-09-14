Future Fuels startet Genehmigungsverfahren für Uran-Exploration in Nunavut!

Das Hornby-Projekt erstreckt sich über 3.407 Quadratkilometer und hat Potenzial für die Entdeckung von Uran- und Kupfersystemen, die für die globale Energiewende entscheidend sind. Das Explorationsprogramm 2025 wird sich auf ein vorrangiges Zielgebiet konzentrieren, das durch historische und aktuelle geologische Daten identifiziert wurde. Eine zentrale Maßnahme ist eine Gravitationsbodenuntersuchung, die etwa 12 Quadratkilometer abdecken wird. Diese hochauflösenden Messungen sollen mit Uran verbundene Alterationssysteme und potenzielle Mineralisierungsstrukturen identifizieren.

Future Fuels Inc. hat am 12. September 2025 bekannt gegeben, dass das Unternehmen das Genehmigungsverfahren für Explorationsaktivitäten im Hornby Basin, etwa 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk in Nunavut, eingeleitet hat. Die Genehmigungsanträge für die geplante Feldsaison 2025 beinhalten geophysikalische Bodenuntersuchungen, geologische Kartierungen und geochemische Probenahmen, wobei die Arbeiten zunächst auf staatlichem Eigentum (Crown Land) konzentriert werden. Rob Leckie, CEO von Future Fuels, betont die Bedeutung dieser Genehmigung für das Projekt und die Absicht, eng mit den lokalen Gemeinden zusammenzuarbeiten und höchste Umweltstandards einzuhalten.

In Erwartung der Ergebnisse des geophysikalischen Programms plant Future Fuels auch Schürfarbeiten und geologische Kartierungen, um gezielte Probenahmen durchzuführen und die vorrangigen Ziele für zukünftige Bohrungen zu ermitteln. Um die Umweltauswirkungen zu minimieren, wird das Programm zunächst ohne Camp-Einrichtung durchgeführt, wobei die Mitarbeiter täglich von Kugluktuk anreisen.

Das Unternehmen hat einen umfassenden Umwelt- und Wildtiermanagementplan entwickelt, um Störungen von Wildtieren wie Karibus und Moschusochsen zu vermeiden. Der Dialog mit der Kitikmeot Inuit Association und anderen lokalen Organisationen wird fortgesetzt, um die Einbindung der Gemeinden in zukünftige Projektphasen zu fördern.

Für 2026 plant Future Fuels ein Diamantbohrprogramm, das die erste unterirdische Untersuchung des Projekts darstellen würde. Die Genehmigungsanträge für die Bohrungen sollen im Herbst 2025 eingereicht werden, um die Arbeiten in der Saison 2026 zu beginnen. Das Unternehmen sieht sich in einem dynamischen Marktumfeld, in dem die Nachfrage nach Uran aufgrund geopolitischer Veränderungen und der wachsenden Bedeutung der Kernenergie für die digitale Infrastruktur steigt. Future Fuels positioniert sich somit als vielversprechender Akteur im Uransektor.

Die Future Fuels Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 0,274EUR auf Tradegate (12. September 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.