Deutsche Exporte in der Krise: Prognose zeigt 2,5% Rückgang für 2024!
Die deutschen Exporteure stehen vor einem herausfordernden Jahr, da der Außenhandelsverband BGA ein Exportminus von 2,5 Prozent prognostiziert. Diese negative Entwicklung wird durch Zollschranken im Ausland und bürokratische Hürden im Inland verstärkt. Dirk Jandura, Präsident des BGA, äußert, dass ein nachhaltiger Aufschwung im deutschen Export derzeit nicht in Sicht sei und das Erreichen früherer Wachstumsraten unwahrscheinlich bleibt. Im Jahr 2024 beliefen sich die Exporte auf etwa 1.549 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurden Exporte im Wert von 786 Milliarden Euro verzeichnet.
Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang sind die hohen Zölle der US-Regierung, die den Handel mit dem wichtigsten Partnerland, den USA, stark belasten. Im Juli erlebten die Exporteure den vierten Rückgang in Folge, wobei die Ausfuhren in die USA auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2021 sanken. Jandura warnt, dass viele der neuen US-Zölle so hoch sind, dass Geschäfte für zahlreiche deutsche Exporteure unmöglich werden, was faktisch den Verlust des US-Marktes bedeutet. Fast 60 Prozent der Außenhändler sehen sich direkt oder indirekt negativ betroffen.
Seit dem 7. August gelten für die meisten Importe aus der EU in die USA Zölle von 15 Prozent, während die Zölle auf Stahl und Aluminium auf 50 Prozent erhöht wurden. Jandura beschreibt die Situation des deutschen Außenhandels als "am Scheideweg" und fordert von der Politik entschlossenes Handeln. Um den Abwärtstrend im Export zu stoppen und den Anstieg der Importe zu dämpfen, seien weniger Bürokratie, sichere Lieferketten und der Abschluss neuer Freihandelsabkommen notwendig, um Zölle und Handelshemmnisse zu überwinden. Er betont, dass jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland vom Außenhandel abhängt.
Insgesamt zeigt sich ein düsteres Bild für die deutschen Exporteure, die sich in einem schwierigen internationalen Umfeld behaupten müssen. Die Herausforderungen durch die US-Handelspolitik und interne bürokratische Hürden erfordern dringende Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu sichern und die Exporte wieder anzukurbeln.
Aluminium wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 2.706PKT auf Ariva Indikation (12. September 2025, 20:27 Uhr) gehandelt.
