Deutsche Exporte in der Krise: Prognose zeigt 2,5% Rückgang für 2024!

Die deutschen Exporteure stehen vor einem herausfordernden Jahr, da der Außenhandelsverband BGA ein Exportminus von 2,5 Prozent prognostiziert. Diese negative Entwicklung wird durch Zollschranken im Ausland und bürokratische Hürden im Inland verstärkt. Dirk Jandura, Präsident des BGA, äußert, dass ein nachhaltiger Aufschwung im deutschen Export derzeit nicht in Sicht sei und das Erreichen früherer Wachstumsraten unwahrscheinlich bleibt. Im Jahr 2024 beliefen sich die Exporte auf etwa 1.549 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurden Exporte im Wert von 786 Milliarden Euro verzeichnet.

Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang sind die hohen Zölle der US-Regierung, die den Handel mit dem wichtigsten Partnerland, den USA, stark belasten. Im Juli erlebten die Exporteure den vierten Rückgang in Folge, wobei die Ausfuhren in die USA auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2021 sanken. Jandura warnt, dass viele der neuen US-Zölle so hoch sind, dass Geschäfte für zahlreiche deutsche Exporteure unmöglich werden, was faktisch den Verlust des US-Marktes bedeutet. Fast 60 Prozent der Außenhändler sehen sich direkt oder indirekt negativ betroffen.