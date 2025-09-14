Oryx Stainless Group: 110 Millionen Euro für dynamisches Wachstum gesichert!

Die Oryx Stainless Group hat ihre bestehenden syndizierten Kreditlinien vorzeitig verlängert, um ihre dynamische Wachstumsstrategie weiter zu unterstützen. Das Gesamtvolumen der auf dem bewährten Borrowing Base Konzept basierenden, assetbasierten Finanzierung beläuft sich auf 110 Millionen Euro. Die anfängliche Laufzeit beträgt drei Jahre, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um bis zu zwei Jahre. Zudem besteht die Option, das Kreditvolumen auf bis zu 130 Millionen Euro zu erhöhen.

Diese syndizierte Kreditvereinbarung ist entscheidend für die flexible Finanzierung des Umlaufvermögens der europäischen Tochtergesellschaften sowie für Sicherheitsleistungen im Rahmen von Rohstoffabsicherungsgeschäften. Neu in die Kreditvereinbarung aufgenommen wurde der Standort Oryx Stainless Malaysia, der kürzlich in Betrieb genommen wurde. HSBC Malaysia hatte bereits die langfristige Finanzierung des Investitionsvorhabens vor Ort unterstützt. Asien hat sich somit neben Europa als ein weiterer Kernmarkt für Oryx Stainless etabliert. Oryx Stainless Thailand, das seit über zehn Jahren erfolgreich in der ASEAN-Region tätig ist und mittlerweile Marktführer ist, wurde ursprünglich über den europäischen Kreditvertrag finanziert. Seit 2020 wurde eine innovative, revolvierende Kreditfazilität in Höhe von einer Milliarde Thai Baht im Rahmen eines Club Deals mit HSBC Thailand und der Kasikornbank umgesetzt.