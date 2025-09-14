Adapteo sichert sich 2 Milliarden Euro für nachhaltige Bauinnovationen!

Adapteo, ein führender Anbieter von modularen Gebäudelösungen, hat erfolgreich eine Finanzierung in Höhe von zwei Milliarden Euro abgeschlossen. Diese Summe setzt sich aus grünen Privatplatzierungsanleihen, Bankdarlehen und revolvierenden Kreditlinien zusammen. Die Nachfrage von Banken und Investoren überstieg das Finanzierungsvolumen um fast das Dreifache. Adapteo, seit 2021 mehrheitlich im Besitz von Goldman Sachs Asset Management, verfolgt mit seinen flexiblen Gebäudelösungen eine Vorreiterrolle in der Kreislaufwirtschaft. Die modularen Gebäude des Unternehmens können schnell errichtet, demontiert und an die Bedürfnisse von Schulen, Krankenhäusern und Unternehmen angepasst werden, was sowohl Kosten senkt als auch die Umweltbelastung reduziert. Der CO2-Fußabdruck der wiederverwendeten Module liegt bis zu 96 Prozent niedriger als bei herkömmlichen Bauprojekten.

Johanna Persson, CEO von Adapteo, betont, dass das Versetzen von Gebäuden eine alte Technik ist, die nun im industriellen Maßstab umgesetzt wird, um die Nachhaltigkeit im Bausektor zu fördern. In Deutschland ist Adapteo durch sein Engagement in großen Infrastrukturprojekten und in der Startup-Szene bekannt. Ein Beispiel ist das temporäre Bürogebäude für Northvolt, das in kürzester Zeit errichtet wurde. Benjamin Schretter, Managing Director der Adapteo GmbH, hebt hervor, dass das Interesse an Interimslösungen in großen Infrastrukturprojekten zeigt, dass zirkuläre Kreisläufe und die Wirtschaftlichkeit des Konzepts attraktiv sind.