Adapteo sichert sich 2 Milliarden Euro für nachhaltige Bauinnovationen!
Adapteo, ein führender Anbieter von modularen Gebäudelösungen, hat erfolgreich eine Finanzierung in Höhe von zwei Milliarden Euro abgeschlossen. Diese Summe setzt sich aus grünen Privatplatzierungsanleihen, Bankdarlehen und revolvierenden Kreditlinien zusammen. Die Nachfrage von Banken und Investoren überstieg das Finanzierungsvolumen um fast das Dreifache. Adapteo, seit 2021 mehrheitlich im Besitz von Goldman Sachs Asset Management, verfolgt mit seinen flexiblen Gebäudelösungen eine Vorreiterrolle in der Kreislaufwirtschaft. Die modularen Gebäude des Unternehmens können schnell errichtet, demontiert und an die Bedürfnisse von Schulen, Krankenhäusern und Unternehmen angepasst werden, was sowohl Kosten senkt als auch die Umweltbelastung reduziert. Der CO2-Fußabdruck der wiederverwendeten Module liegt bis zu 96 Prozent niedriger als bei herkömmlichen Bauprojekten.
Johanna Persson, CEO von Adapteo, betont, dass das Versetzen von Gebäuden eine alte Technik ist, die nun im industriellen Maßstab umgesetzt wird, um die Nachhaltigkeit im Bausektor zu fördern. In Deutschland ist Adapteo durch sein Engagement in großen Infrastrukturprojekten und in der Startup-Szene bekannt. Ein Beispiel ist das temporäre Bürogebäude für Northvolt, das in kürzester Zeit errichtet wurde. Benjamin Schretter, Managing Director der Adapteo GmbH, hebt hervor, dass das Interesse an Interimslösungen in großen Infrastrukturprojekten zeigt, dass zirkuläre Kreisläufe und die Wirtschaftlichkeit des Konzepts attraktiv sind.
Der Markt für modulare Interimsgebäude wächst rasant, da Kunden im Durchschnitt zusätzliche Kapazitäten für etwa sieben Jahre benötigen, was den traditionellen Bau oft unwirtschaftlich macht. Die Bauindustrie ist für ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich, und Adapteo plant, seine nutzbare Gebäudefläche von 1,6 Millionen auf 2,4 Millionen Quadratmeter zu erweitern. Ein Großteil der Module besteht aus Holz, einer in Nordeuropa etablierten Bauweise.
Goldman Sachs wurde 2021 Mehrheitsaktionär von Adapteo, nachdem das Unternehmen Anteile von Private-Equity-Firmen übernommen hatte. Die aktuelle Finanzierungsrunde wurde von Jefferies Financial Group und NatWest Group begleitet. Der Markt für Miet- und Modullösungen erlebt ein starkes Wachstum, unterstützt durch regulatorische Initiativen der EU, die auf nachhaltige Beschaffungsprozesse abzielen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass die Kreislaufwirtschaft bis 2030 ein Wachstumspotenzial von bis zu 4,5 Billionen US-Dollar entfalten könnte, und Adapteo sieht sich als Teil dieser Entwicklung.
Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 75,43EUR auf Ariva Indikation (12. September 2025, 22:10 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.