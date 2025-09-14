Fed zündelt am Pulverfass Gold. Jagt die Notenbank den Goldpreis endgültig hoch?

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Selten wurde einer Leitzinsentscheidung der US-Notenbank mit einer derartigen Anspannung entgegengesehen wie dieser. Die Marktakteure bringen sich in Stellung. Der Goldpreis macht nach wie vor gewaltig Druck auf der Oberseite. Besonders explosiv ist jedoch die Lage bei Silber. Die US-Indizes, allen voran S&P 500 und Nasdaq 100, haussieren und preisen ihre Hoffnungen (und Erwartungen) hinsichtlich einer Leitzinssenkung ein. Einzig dem Dax scheint in der aktuellen Gemengelage ein wenig die Luft auszugehen. In Bezug auf den Goldpreis könnte sich der September einmal mehr als Schicksalsmonat erweisen. Die Parallelen zum letzten Jahr sind nicht zu übersehen.

Fed zündelt am Pulverfass Gold

Die Leitzinsentscheidung, die am Mittwoch den Finanzmärkten kommuniziert wird, ist dabei aber nur ein Aspekt des Termins. Auf den Sitzungen im März, Juni, September und Dezember eines jeden Jahres veröffentlicht die Fed zudem die frischen Projektionen zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen. Und diese Projektionen bergen bekanntermaßen immenses Überraschungspotenzial und sind wohl das eigentliche Ereignis. Die zentrale Frage lautet: Gibt es Veränderungen im Vergleich zur vorherigen Veröffentlichung im Juni? Und genau diese Projektionen könnten den Goldpreis massiv beeinflussen und im Anschluss für gewaltige Verwerfungen sorgen. Im Allgemeinen brauchen die Finanzmärkte ein paar Tage, um sich nach derartigen Ereignissen zu sortieren. Insofern muss die erste Reaktion auf die Veröffentlichungen nicht die finale sein.

Anleiherenditen, US-Dollar und Gold-ETFs

Im Vorfeld des Fed-Termins bietet sich folgendes Bild: Der US-Dollar steht am Devisenmarkt unter Druck. Der wichtige US-Dollar-Index notiert nahe seinem aktuell gültigen 52-Wochen-Tief. Die Schwäche des Greenbacks ist eine wesentliche Stütze der Aufwärtsbewegungen bei Gold und auch Silber. Die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen notieren unmittelbar im Bereich von 4 Prozent. Nach der jüngsten Talfahrt trafen die Renditen auf Unterstützung in Form des April-Tiefs und stabilisierten sich zunächst im Bereich von 4 Prozent. In der Reaktion der Anleiherenditen auf den Fed-Termin liegt somit eine besondere Brisanz. Ambivalente Signale sendet hingegen die Bestandsentwicklung des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF; des SPDR Gold Shares. Nach kräftigen Zuflüssen sinken nunmehr die Bestände seit Anfang September peu à peu. Diese Entwicklung ist noch nicht gravierend, sollte jedoch weiterhin im Auge behalten werden.

Zusammengefasst - Jagt die Notenbank den Goldpreis endgültig hoch?

Die Weichen in Richtung 4.000 US-Dollar scheinen gestellt. Wie im letzten Gold-Kommentar an dieser Stelle bereits dargelegt, vollzog der Goldpreis mit dem Ausbruch über die 3.430 US-Dollar die womöglich entscheidende Weichenstellung. Etwaige Rücksetzer sollten daher auch idealweise auf 3.430 US-Dollar begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 3.150 US-Dollar zu verorten.

Die zentrale Frage lautet: Wie reagiert der Goldpreis auf die Fed? Gibt es den Preisschub in Richtung 4.000 US-Dollar, von dem viele ausgehen und von dem vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage auch auszugehen ist? Anders ausgedrückt: Gibt die Fed der Goldpreisrallye neues Futter? Oder wird der Fed-Termin nicht stattdessen zum Anlass genommen, Druck abzulassen? Die Rallye ist weit fortgeschritten und spiegelt eine enorme Erwartungshaltung wider. Ein gewisses Korrekturpotenzial wäre vorhanden, sollte die Fed den Erwartungen nicht in allen Punkten gerecht werden. Es wären wohl aber nur temporäre Störfeuer zu erwarten. Es dürfte schwer werden, den Goldpreis von seinem Weg in Richtung 4.000 US-Dollar abzubringen; wobei die 4.000er Marke womöglich auch nur eine Durchgangsstation ist. Und so dürften Produzentenaktien, wie Barrick Mining, Newmont Corp., Kinross Gold und Agnico Eagle Mines auch weiterhin eine interessante Alternative darstellen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

