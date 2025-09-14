    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKlaviyo (A) AktievorwärtsNachrichten zu Klaviyo (A)
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 37/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Foto: Robert - stock.adobe.com

    Insiderkäufe vom 08.09.25 bis 14.09.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    ASA Gold and Precious Metals Limited
    		1 992,66 Tsd.$ 24,51 Tsd. Stk.
    Kura Oncology
    		1 410,00 Tsd.$ 50,00 Tsd. Stk.
    Brenntag SE
    		1 305,18 Tsd. 6,00 Tsd. Stk.
    Axsome Therapeutics
    		1 200,47 Tsd.$ 1,58 Tsd. Stk.
    ProFrac Holding Registered (A)
    		1 164,53 Tsd.$ 43,30 Tsd. Stk.
    SLR Investment
    		1 120,29 Tsd.$ 7,19 Tsd. Stk.
    Haier Smart Home Co., Ltd.
    		1 103,60 Tsd. 4,00 Tsd. Stk.
    Option Care Health
    		1 99,98 Tsd.$ 3,41 Tsd. Stk.
    PUMA SE
    		1 95,25 Tsd. 5,00 Tsd. Stk.
    MDU Resources Group
    		1 80,35 Tsd.$ 5,00 Tsd. Stk.
    Nautilus Biotechnology
    		1 56,78 Tsd.$ 83,50 Tsd. Stk.
    AFC Gamma
    		1 55,00 Tsd.$ 12,39 Tsd. Stk.
    Maui Land & Pineapple
    		1 42,28 Tsd.$ 2,50 Tsd. Stk.
    The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
    		6 31,44 Tsd. 45,02 Tsd. Stk.
    SFC Energy AG
    		1 25,04 Tsd. 1,50 Tsd. Stk.
    MGE Energy
    		1 21,27 Tsd.$ 254 Stk.
    Gaia Registered (A)
    		1 15,40 Tsd.$ 2,75 Tsd. Stk.
    Ernst Russ AG
    		1 15,00 Tsd. 2,16 Tsd. Stk.
    Scherzer & Co. Aktiengesellschaft
    		1 8,35 Tsd. 3,60 Tsd. Stk.
    Shenandoah Telecommunications
    		2 6,83 Tsd.$ 509 Stk.
    York Water
    		1 6,14 Tsd.$ 200 Stk.

    Insiderverkäufe vom 08.09.25 bis 14.09.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Klaviyo (A)
    		1 127,48 Mio.$ 4,00 Mio. Stk.
    nCino
    		1 116,68 Mio.$ 3,89 Mio. Stk.
    ServiceTitan (A)
    		2 84,15 Mio.$ 711,19 Tsd. Stk.
    Unity Software
    		1 59,98 Mio.$ 1,35 Mio. Stk.
    T-Mobile US
    		2 33,77 Mio.$ 139,68 Tsd. Stk.
    HubSpot
    		4 11,32 Mio.$ 22,60 Tsd. Stk.
    Zillow Group Registered (C)
    		4 6,95 Mio.$ 76,71 Tsd. Stk.
    Roku Registered (A)
    		1 5,05 Mio.$ 50,53 Tsd. Stk.
    Waystar Holding
    		2 4,18 Mio.$ 104,40 Tsd. Stk.
    Rush Street Interactive Registered (A)
    		2 4,05 Mio.$ 193,91 Tsd. Stk.
    Affiliated Managers Group
    		1 3,70 Mio.$ 16,00 Tsd. Stk.
    Madrigal Pharmaceuticals
    		1 3,24 Mio.$ 7,28 Tsd. Stk.
    Syndax Pharmaceuticals
    		1 2,58 Mio.$ 157,31 Tsd. Stk.
    UWM Holdings Registered (A)
    		1 2,58 Mio.$ 400,04 Tsd. Stk.
    Serve Robotics
    		4 2,47 Mio.$ 238,20 Tsd. Stk.
    PTC Therapeutics
    		1 2,27 Mio.$ 39,85 Tsd. Stk.
    SentinelOne Registered (A)
    		5 1,97 Mio.$ 106,33 Tsd. Stk.
    Coeur Mining
    		1 1,83 Mio.$ 125,00 Tsd. Stk.
    Tarsus Pharmaceuticals
    		1 1,55 Mio.$ 27,12 Tsd. Stk.
    Blackrock CA Mu/Sh USD
    		1 1,45 Mio.$ 136,04 Tsd. Stk.
    LSI Industries
    		1 1,27 Mio.$ 54,58 Tsd. Stk.
    Bancorp
    		1 941,65 Tsd.$ 12,53 Tsd. Stk.
    Natural Resource Partners
    		1 862,77 Tsd.$ 8,61 Tsd. Stk.
    F5
    		1 855,06 Tsd.$ 2,70 Tsd. Stk.
    East West Bancorp
    		1 835,71 Tsd.$ 7,64 Tsd. Stk.
    Veeco Instruments
    		1 625,00 Tsd.$ 25,00 Tsd. Stk.
    Tango Therapeutics
    		1 608,67 Tsd.$ 86,46 Tsd. Stk.
    Phillips 66
    		1 593,06 Tsd.$ 4,39 Tsd. Stk.
    UiPath Registered (A)
    		1 540,45 Tsd.$ 45,00 Tsd. Stk.
    Magnite
    		1 511,20 Tsd.$ 20,00 Tsd. Stk.
    Hagerty Registered (A)
    		1 457,40 Tsd.$ 38,09 Tsd. Stk.
    Motorola Solutions
    		1 429,44 Tsd.$ 900 Stk.
    Cactus Registered (A)
    		1 420,31 Tsd.$ 10,17 Tsd. Stk.
    Kingsway Financial Services
    		1 360,25 Tsd.$ 25,00 Tsd. Stk.
    LiveRamp Holdings
    		1 355,79 Tsd.$ 12,73 Tsd. Stk.
    Bandwidth Registered (A)
    		3 322,85 Tsd.$ 20,77 Tsd. Stk.
    Eos Energy Enterprises Registered (A)
    		1 287,96 Tsd.$ 40,50 Tsd. Stk.
    QuantumScape (A)
    		2 285,11 Tsd.$ 29,61 Tsd. Stk.
    Quantum Computing
    		1 266,65 Tsd.$ 17,47 Tsd. Stk.
    indie Semiconductor Registered (A)
    		3 265,37 Tsd.$ 62,88 Tsd. Stk.
    Pegasystems
    		2 247,01 Tsd.$ 4,33 Tsd. Stk.
    Rapport Therapeutics
    		1 191,65 Tsd.$ 5,00 Tsd. Stk.
    Bowman Consulting Group
    		2 178,92 Tsd.$ 4,35 Tsd. Stk.
    ON24
    		4 172,20 Tsd.$ 31,00 Tsd. Stk.
    Ezcorp Registered (A)
    		1 153,27 Tsd.$ 9,00 Tsd. Stk.
    Entravision Communications (A)
    		2 142,03 Tsd.$ 57,27 Tsd. Stk.
    La-Z-Boy
    		1 120,38 Tsd.$ 3,37 Tsd. Stk.
    KalVista Pharmaceuticals
    		1 115,54 Tsd.$ 7,29 Tsd. Stk.
    RCM Technologies
    		2 109,08 Tsd.$ 3,97 Tsd. Stk.
    Sera Prognostics Registered (A)
    		4 101,22 Tsd.$ 32,32 Tsd. Stk.
    Twist Bioscience Corporation
    		4 94,31 Tsd.$ 3,66 Tsd. Stk.
    Cognex
    		1 90,06 Tsd.$ 2,00 Tsd. Stk.
    Zumiez
    		1 77,85 Tsd.$ 3,66 Tsd. Stk.
    Prosperity Bancshares
    		2 73,90 Tsd.$ 1,10 Tsd. Stk.
    Rackspace Technology
    		1 57,20 Tsd.$ 40,00 Tsd. Stk.
    Ribbon Communications
    		1 56,99 Tsd.$ 14,18 Tsd. Stk.
    ACRES Commercial Realty
    		1 49,08 Tsd.$ 2,19 Tsd. Stk.
    Sky Quarry
    		1 42,98 Tsd.$ 65,13 Tsd. Stk.
    First Commonwealth Financial (PA)
    		1 38,85 Tsd.$ 2,19 Tsd. Stk.
    The Vita Coco Company
    		1 38,51 Tsd.$ 1.000 Stk.
    RadNet
    		1 36,00 Tsd.$ 500 Stk.
    Dime Community Bancshares
    		1 30,92 Tsd.$ 1.000 Stk.
    Peoples Bancorp
    		1 30,83 Tsd.$ 1.000 Stk.
    374Water
    		1 21,94 Tsd.$ 54,85 Tsd. Stk.
    Mueller Water Products (A)
    		1 20,09 Tsd.$ 750 Stk.
    Brenntag SE
    		1 7,80 Tsd. 6,00 Tsd. Stk.



