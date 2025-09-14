Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 37/25
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Insiderkäufe vom 08.09.25 bis 14.09.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|992,66 Tsd.$
|24,51 Tsd. Stk.
|1
|410,00 Tsd.$
|50,00 Tsd. Stk.
|1
|305,18 Tsd.€
|6,00 Tsd. Stk.
|1
|200,47 Tsd.$
|1,58 Tsd. Stk.
|1
|164,53 Tsd.$
|43,30 Tsd. Stk.
|1
|120,29 Tsd.$
|7,19 Tsd. Stk.
|1
|103,60 Tsd.
|4,00 Tsd. Stk.
|1
|99,98 Tsd.$
|3,41 Tsd. Stk.
|1
|95,25 Tsd.€
|5,00 Tsd. Stk.
|1
|80,35 Tsd.$
|5,00 Tsd. Stk.
|1
|56,78 Tsd.$
|83,50 Tsd. Stk.
|1
|55,00 Tsd.$
|12,39 Tsd. Stk.
|1
|42,28 Tsd.$
|2,50 Tsd. Stk.
|6
|31,44 Tsd.€
|45,02 Tsd. Stk.
|1
|25,04 Tsd.€
|1,50 Tsd. Stk.
|1
|21,27 Tsd.$
|254 Stk.
|1
|15,40 Tsd.$
|2,75 Tsd. Stk.
|1
|15,00 Tsd.€
|2,16 Tsd. Stk.
|1
|8,35 Tsd.€
|3,60 Tsd. Stk.
|2
|6,83 Tsd.$
|509 Stk.
|1
|6,14 Tsd.$
|200 Stk.
Insiderverkäufe vom 08.09.25 bis 14.09.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|127,48 Mio.$
|4,00 Mio. Stk.
|1
|116,68 Mio.$
|3,89 Mio. Stk.
|2
|84,15 Mio.$
|711,19 Tsd. Stk.
|1
|59,98 Mio.$
|1,35 Mio. Stk.
|2
|33,77 Mio.$
|139,68 Tsd. Stk.
|4
|11,32 Mio.$
|22,60 Tsd. Stk.
|4
|6,95 Mio.$
|76,71 Tsd. Stk.
|1
|5,05 Mio.$
|50,53 Tsd. Stk.
|2
|4,18 Mio.$
|104,40 Tsd. Stk.
|2
|4,05 Mio.$
|193,91 Tsd. Stk.
|1
|3,70 Mio.$
|16,00 Tsd. Stk.
|1
|3,24 Mio.$
|7,28 Tsd. Stk.
|1
|2,58 Mio.$
|157,31 Tsd. Stk.
|1
|2,58 Mio.$
|400,04 Tsd. Stk.
|4
|2,47 Mio.$
|238,20 Tsd. Stk.
|1
|2,27 Mio.$
|39,85 Tsd. Stk.
|5
|1,97 Mio.$
|106,33 Tsd. Stk.
|1
|1,83 Mio.$
|125,00 Tsd. Stk.
|1
|1,55 Mio.$
|27,12 Tsd. Stk.
|1
|1,45 Mio.$
|136,04 Tsd. Stk.
|1
|1,27 Mio.$
|54,58 Tsd. Stk.
|1
|941,65 Tsd.$
|12,53 Tsd. Stk.
|1
|862,77 Tsd.$
|8,61 Tsd. Stk.
|1
|855,06 Tsd.$
|2,70 Tsd. Stk.
|1
|835,71 Tsd.$
|7,64 Tsd. Stk.
|1
|625,00 Tsd.$
|25,00 Tsd. Stk.
|1
|608,67 Tsd.$
|86,46 Tsd. Stk.
|1
|593,06 Tsd.$
|4,39 Tsd. Stk.
|1
|540,45 Tsd.$
|45,00 Tsd. Stk.
|1
|511,20 Tsd.$
|20,00 Tsd. Stk.
|1
|457,40 Tsd.$
|38,09 Tsd. Stk.
|1
|429,44 Tsd.$
|900 Stk.
|1
|420,31 Tsd.$
|10,17 Tsd. Stk.
|1
|360,25 Tsd.$
|25,00 Tsd. Stk.
|1
|355,79 Tsd.$
|12,73 Tsd. Stk.
|3
|322,85 Tsd.$
|20,77 Tsd. Stk.
|1
|287,96 Tsd.$
|40,50 Tsd. Stk.
|2
|285,11 Tsd.$
|29,61 Tsd. Stk.
|1
|266,65 Tsd.$
|17,47 Tsd. Stk.
|3
|265,37 Tsd.$
|62,88 Tsd. Stk.
|2
|247,01 Tsd.$
|4,33 Tsd. Stk.
|1
|191,65 Tsd.$
|5,00 Tsd. Stk.
|2
|178,92 Tsd.$
|4,35 Tsd. Stk.
|4
|172,20 Tsd.$
|31,00 Tsd. Stk.
|1
|153,27 Tsd.$
|9,00 Tsd. Stk.
|2
|142,03 Tsd.$
|57,27 Tsd. Stk.
|1
|120,38 Tsd.$
|3,37 Tsd. Stk.
|1
|115,54 Tsd.$
|7,29 Tsd. Stk.
|2
|109,08 Tsd.$
|3,97 Tsd. Stk.
|4
|101,22 Tsd.$
|32,32 Tsd. Stk.
|4
|94,31 Tsd.$
|3,66 Tsd. Stk.
|1
|90,06 Tsd.$
|2,00 Tsd. Stk.
|1
|77,85 Tsd.$
|3,66 Tsd. Stk.
|2
|73,90 Tsd.$
|1,10 Tsd. Stk.
|1
|57,20 Tsd.$
|40,00 Tsd. Stk.
|1
|56,99 Tsd.$
|14,18 Tsd. Stk.
|1
|49,08 Tsd.$
|2,19 Tsd. Stk.
|1
|42,98 Tsd.$
|65,13 Tsd. Stk.
|1
|38,85 Tsd.$
|2,19 Tsd. Stk.
|1
|38,51 Tsd.$
|1.000 Stk.
|1
|36,00 Tsd.$
|500 Stk.
|1
|30,92 Tsd.$
|1.000 Stk.
|1
|30,83 Tsd.$
|1.000 Stk.
|1
|21,94 Tsd.$
|54,85 Tsd. Stk.
|1
|20,09 Tsd.$
|750 Stk.
|1
|7,80 Tsd.€
|6,00 Tsd. Stk.
Klaviyo (A)
Wochenperformance: -5,48 %
Platz 1
nCino
Wochenperformance: -0,77 %
Platz 2
ServiceTitan (A)
Wochenperformance: -0,54 %
Platz 3
Unity Software
Wochenperformance: +8,47 %
Platz 4
T-Mobile US
Wochenperformance: -4,41 %
Platz 5
HubSpot
Wochenperformance: +6,31 %
Platz 6
Zillow Group Registered (C)
Wochenperformance: +6,38 %
Platz 7
Roku Registered (A)
Wochenperformance: -2,02 %
Platz 8
Waystar Holding
Wochenperformance: -2,15 %
Platz 9
Rush Street Interactive Registered (A)
Wochenperformance: -1,03 %
Platz 10
Affiliated Managers Group
Wochenperformance: +1,00 %
Platz 11
Madrigal Pharmaceuticals
Wochenperformance: +1,45 %
Platz 12
Syndax Pharmaceuticals
Wochenperformance: -2,92 %
Platz 13
UWM Holdings Registered (A)
Wochenperformance: +9,08 %
Platz 14
Serve Robotics
Wochenperformance: +25,03 %
Platz 15
PTC Therapeutics
Wochenperformance: +6,28 %
Platz 16
SentinelOne Registered (A)
Wochenperformance: +0,97 %
Platz 17
Coeur Mining
Wochenperformance: +10,02 %
Platz 18
Tarsus Pharmaceuticals
Wochenperformance: -14,05 %
Platz 19
Blackrock CA Mu/Sh USD
Wochenperformance: +2,43 %
Platz 20
LSI Industries
Wochenperformance: -3,28 %
Platz 21
ASA Gold and Precious Metals Limited
Wochenperformance: +5,48 %
Platz 22
Bancorp
Wochenperformance: -1,95 %
Platz 23
Natural Resource Partners
Wochenperformance: -0,29 %
Platz 24
F5
Wochenperformance: +5,71 %
Platz 25
East West Bancorp
Wochenperformance: +1,63 %
Platz 26
Veeco Instruments
Wochenperformance: +4,85 %
Platz 27
Tango Therapeutics
Wochenperformance: -8,03 %
Platz 28
Phillips 66
Wochenperformance: +0,59 %
Platz 29
UiPath Registered (A)
Wochenperformance: +1,53 %
Platz 30
Magnite
Wochenperformance: -3,82 %
Platz 31
Hagerty Registered (A)
Wochenperformance: +5,21 %
Platz 32
Motorola Solutions
Wochenperformance: +1,97 %
Platz 33
Cactus Registered (A)
Wochenperformance: -8,56 %
Platz 34
Kura Oncology
Wochenperformance: +8,69 %
Platz 35
Kingsway Financial Services
Wochenperformance: +1,34 %
Platz 36
LiveRamp Holdings
Wochenperformance: -7,38 %
Platz 37
Bandwidth Registered (A)
Wochenperformance: +4,98 %
Platz 38
Brenntag
Wochenperformance: -2,09 %
Platz 39
Eos Energy Enterprises Registered (A)
Wochenperformance: +11,69 %
Platz 40
QuantumScape (A)
Wochenperformance: -3,21 %
Platz 41
Quantum Computing
Wochenperformance: +14,36 %
Platz 42
indie Semiconductor Registered (A)
Wochenperformance: -7,36 %
Platz 43
Pegasystems
Wochenperformance: +7,33 %
Platz 44
Axsome Therapeutics
Wochenperformance: -4,29 %
Platz 45
Rapport Therapeutics
Wochenperformance: +24,72 %
Platz 46
Bowman Consulting Group
Wochenperformance: -0,83 %
Platz 47
ON24
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 48
ProFrac Holding Registered (A)
Wochenperformance: -3,10 %
Platz 49
Ezcorp Registered (A)
Wochenperformance: -1,37 %
Platz 50
Entravision Communications (A)
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 51
La-Z-Boy
Wochenperformance: -6,82 %
Platz 52
SLR Investment
Wochenperformance: -3,93 %
Platz 53
KalVista Pharmaceuticals
Wochenperformance: -6,77 %
Platz 54
RCM Technologies
Wochenperformance: -0,80 %
Platz 55
Haier Smart Home Ltd. Registered (H)
Wochenperformance: -0,18 %
Platz 56
Sera Prognostics Registered (A)
Wochenperformance: -9,62 %
Platz 57
Option Care Health
Wochenperformance: -1,61 %
Platz 58
PUMA
Wochenperformance: -4,51 %
Platz 59
Twist Bioscience Corporation
Wochenperformance: -0,55 %
Platz 60
Cognex
Wochenperformance: +0,82 %
Platz 61
MDU Resources Group
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 62
Zumiez
Wochenperformance: -4,43 %
Platz 63
Prosperity Bancshares
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 64
Rackspace Technology
Wochenperformance: +7,41 %
Platz 65
Ribbon Communications
Wochenperformance: -4,12 %
Platz 66
Nautilus Biotechnology
Wochenperformance: +3,10 %
Platz 67
AFC Gamma
Wochenperformance: -3,50 %
Platz 68
ACRES Commercial Realty
Wochenperformance: -3,01 %
Platz 69
Sky Quarry
Wochenperformance: -19,70 %
Platz 70
Maui Land & Pineapple
Wochenperformance: +9,59 %
Platz 71
First Commonwealth Financial (PA)
Wochenperformance: -1,96 %
Platz 72
The Vita Coco Company
Wochenperformance: +2,49 %
Platz 73
RadNet
Wochenperformance: -1,59 %
Platz 74
The Payments Group Holding
Wochenperformance: -4,00 %
Platz 75
Dime Community Bancshares
Wochenperformance: +33,33 %
Platz 76
Peoples Bancorp
Wochenperformance: -2,51 %
Platz 77
SFC Energy
Wochenperformance: +7,73 %
Platz 78
374Water
Wochenperformance: +3,03 %
Platz 79
MGE Energy
Wochenperformance: -0,69 %
Platz 80
Mueller Water Products (A)
Wochenperformance: -6,96 %
Platz 81
Gaia Registered (A)
Wochenperformance: +8,65 %
Platz 82
Ernst Russ
Wochenperformance: -3,13 %
Platz 83
Scherzer
Wochenperformance: -1,71 %
Platz 84
Shenandoah Telecommunications
Wochenperformance: +0,87 %
Platz 85
York Water
Wochenperformance: -0,75 %
Platz 86
