Drei Entgelterhöhungen bis September 2027

Berlin (ots) - Nach intensiven Verhandlungen haben die arbeitgeberseitige

Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ) im Gesamtverband der

Personaldienstleister (GVP) und die Tarifgemeinschaft Leiharbeit des Deutschen

Gewerkschaftsbunds (DGB) einen neuen Tarifabschluss erzielt.



Der neue Entgelttarifvertrag für die Zeitarbeit hat eine Laufzeit von 24 Monaten

und gilt vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2027 .





Die Entgelte erhöhen sich stufenweise:



- zum 1. Januar 2026 um 2,99 %

- zum 1. September 2026 um weitere 2,5 %

- zum 1. April 2027 um weitere 3,5 %



Für das vierte Quartal 2025 bleiben die Entgelte unverändert.



Damit werden die bisherigen Entgelttarifverträge BAP-DGB und iGZ-DGB, die

zuletzt zum 1. März 2024 geändert wurden, ab dem 1. Januar 2026 durch den neuen

Entgelttarifvertrag GVP-DGB ersetzt.



"Wir haben bei Entgelthöhe, Beginn und Laufzeit bis an die Schmerzgrenze der

Unternehmen verhandelt", kommentiert VGZ-Verhandlungsführer Sven Kramer das

Ergebnis. "Drei weitere Erhöhungsschritte in kurzer Abfolge bedeuten für die

Betriebe eine enorme Belastung. Nach Jahren massiver Kostenaufwüchse, einer

spürbar gesunkenen Nachfrage und einem deutlichen Beschäftigungsrückgang in der

Branche können wir keine neue Kostenwelle zum Jahresende schultern. Ein späterer

Start und kleine, gestreckte Schritte sind unerlässlich, um Beschäftigung zu

sichern und Insolvenzen zu vermeiden."



"Das Ergebnis ist fair und haltbar: drei Stufen, klare Perspektive, lange Ruhe",

ergänzt der stellvertretende Verhandlungsführer Sven Schwuchow . "Eine moderate,

dreistufige Anpassung der Entgelte und eine längere Laufzeit bis September 2027

geben den Unternehmen Verlässlichkeit und Planungssicherheit - und Beschäftigten

eine spürbare Entwicklung. In dieser Lage zählt Verantwortung mehr als

Schlagzeilen."



Hintergrund



Die Gewerkschaften waren mit 7,5 Prozent Entgelterhöhung mit einer Laufzeit von

12 Monaten ab 1. Oktober 2025 in die Tarifrunde Zeitarbeit 2025 gegangen; die

Arbeitgeber hatten 1,5 Prozent ab 1. April 2026 angeboten. Die erste Verhandlung

blieb ohne Ergebnis. Parallel zeigen Branchenindikatoren eine anhaltend schwache

Entwicklung - entsprechend stehen Planungssicherheit und Kostenbegrenzung für

die Unternehmen im Mittelpunkt.



