    Neuer Tarifabschluss Zeitarbeit

    0 Kommentare

    Drei Entgelterhöhungen bis September 2027

    Berlin (ots) - Nach intensiven Verhandlungen haben die arbeitgeberseitige
    Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ) im Gesamtverband der
    Personaldienstleister (GVP) und die Tarifgemeinschaft Leiharbeit des Deutschen
    Gewerkschaftsbunds (DGB) einen neuen Tarifabschluss erzielt.

    Der neue Entgelttarifvertrag für die Zeitarbeit hat eine Laufzeit von 24 Monaten
    und gilt vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2027 .

    Die Entgelte erhöhen sich stufenweise:

    - zum 1. Januar 2026 um 2,99 %
    - zum 1. September 2026 um weitere 2,5 %
    - zum 1. April 2027 um weitere 3,5 %

    Für das vierte Quartal 2025 bleiben die Entgelte unverändert.

    Damit werden die bisherigen Entgelttarifverträge BAP-DGB und iGZ-DGB, die
    zuletzt zum 1. März 2024 geändert wurden, ab dem 1. Januar 2026 durch den neuen
    Entgelttarifvertrag GVP-DGB ersetzt.

    "Wir haben bei Entgelthöhe, Beginn und Laufzeit bis an die Schmerzgrenze der
    Unternehmen verhandelt", kommentiert VGZ-Verhandlungsführer Sven Kramer das
    Ergebnis. "Drei weitere Erhöhungsschritte in kurzer Abfolge bedeuten für die
    Betriebe eine enorme Belastung. Nach Jahren massiver Kostenaufwüchse, einer
    spürbar gesunkenen Nachfrage und einem deutlichen Beschäftigungsrückgang in der
    Branche können wir keine neue Kostenwelle zum Jahresende schultern. Ein späterer
    Start und kleine, gestreckte Schritte sind unerlässlich, um Beschäftigung zu
    sichern und Insolvenzen zu vermeiden."

    "Das Ergebnis ist fair und haltbar: drei Stufen, klare Perspektive, lange Ruhe",
    ergänzt der stellvertretende Verhandlungsführer Sven Schwuchow . "Eine moderate,
    dreistufige Anpassung der Entgelte und eine längere Laufzeit bis September 2027
    geben den Unternehmen Verlässlichkeit und Planungssicherheit - und Beschäftigten
    eine spürbare Entwicklung. In dieser Lage zählt Verantwortung mehr als
    Schlagzeilen."

    Hintergrund

    Die Gewerkschaften waren mit 7,5 Prozent Entgelterhöhung mit einer Laufzeit von
    12 Monaten ab 1. Oktober 2025 in die Tarifrunde Zeitarbeit 2025 gegangen; die
    Arbeitgeber hatten 1,5 Prozent ab 1. April 2026 angeboten. Die erste Verhandlung
    blieb ohne Ergebnis. Parallel zeigen Branchenindikatoren eine anhaltend schwache
    Entwicklung - entsprechend stehen Planungssicherheit und Kostenbegrenzung für
    die Unternehmen im Mittelpunkt.

    Pressekontakt:

    Doris Bergmann
    Leiterin Fachbereich Kommunikation

    Gesamtverband der
    Personaldienstleister e.V. (GVP)
    Universitätsstr. 2-3a
    10117 Berlin

    Telefon: +49 30 206098 - 5211

    E-Mail: mailto:presse@personaldienstleister.de
    Internet: http://www.personaldienstleister.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104864/6117138
    OTS: Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (GVP)




