    Grüne schlagen Stundungsregelung vor

    • Grüne fordern Reform der Erbschaftssteuer für Gerechtigkeit.
    • Steuerbefreiungen für Firmenerben sollen überdacht werden.
    • Vermögensaufbau für Geringverdiener soll gefördert werden.

    BERLIN (dpa-AFX) - Damit große Vermögen künftig nicht mehr ganz oder weitgehend steuerfrei vererbt beziehungsweise verschenkt werden können, schlagen die Grünen eine Reform vor, die Rücksicht auf die Bedürfnisse von Familienunternehmern nimmt. "Unser Vorschlag an CDU und SPD ist, in einem ersten Schritt sehr schnell und kurzfristig die Ausnahmen abzuschaffen, die aktuell zu großen Ungerechtigkeiten bei der Erbschaftssteuer führen", sagte die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, der Deutschen Presse-Agentur.

    Sie knüpft damit an die Aussage von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) an, der in einer Talkshow gesagt hatte, die Vermögensverteilung in Deutschland sei ein Problem.

    Steuerbefreiungen gibt es bislang zum Beispiel, wenn Betriebsvermögen, landwirtschaftliche Betriebe oder Anteile an Kapitalgesellschaften vererbt oder verschenkt werden. Damit will man vermeiden, dass Betriebe aufgegeben werden müssen, weil die neuen Besitzer die Erbschaftsteuer aus dem Privatvermögen nicht zahlen können. Diese sogenannten Verschonungsregelungen sollten aus Sicht von Dröge geändert werden.

    Steuerzahlung für Firmenerben zeitlich strecken

    "Niemand versteht, warum es möglich ist, dass man bei einem Erbe von 26 Millionen Euro keinen Cent Erbschaftssteuer zahlen muss, während Menschen, die weniger erben, Steuern zahlen", erklärte die Grünen-Politikerin.

    Sie will durch "weitreichende mehrjährige Stundungsregelungen" dafür sorgen, dass die Steuerzahlung für Firmenerben machbar ist, ohne dass dadurch Arbeitsplätze gefährdet sind.

    Vermögensaufbau für Menschen mit wenig Einkommen fördern

    Um die Kluft zwischen Arm und Reich zu verkleinern, sollte man diese Reform zudem mit gezielten Maßnahmen zur Förderung des Vermögensaufbaus bei Menschen mit geringem Einkommen verbinden, sagte Dröge. Ihre Fraktion würde dazu gerne im Bundestag bald Gespräche führen - allerdings gebe es bislang "noch keine Aussage der CDU und von Jens Spahn, ob jetzt konkret gehandelt werden sollte", fügte sie hinzu.

    Spahn hatte in der ZDF-Talkshow "maybrit illner" gesagt: "Wer schon hatte, hat immer mehr." Der CDU-Politiker räumte ein: "Es ist ein Problem, die Vermögensverteilung."/abc/DP/men






    dpa-AFX
