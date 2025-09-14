    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    VBKI-Sommerfest mit rund 800 Führungspersönlichkeiten der Hauptstadt

    Berlin's Golden Hour auf dem EUREF-Campus | Feierliche Verleihung: ROBERT GRUNENBERG erhält VBKI-Preis BERLINER GALERIEN 2025

    Berlin (ots) - Bei spätsommerlicher Abendsonne öffnete sich am Freitagabend
    (12.9.2025) der EUREF-Campus zu "Berlin's Golden Hour": Das restlos ausverkaufte
    Sommerfest des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI)
    (http://www.vbki.de) lockte rund 800 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft,
    Wissenschaft und Kultur an - und bot als erstes großes Get-together nach der
    Sommerpause beste Gelegenheit zum Netzwerken, zu anregenden Gesprächen und zu
    ausgelassenem Feiern.

    Auf dem Gelände des Schöneberger Innovationshubs begrüßte VBKI-Präsident Markus
    Voigt gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, die
    Gäste und betonten in ihren Ansprachen die Bedeutung des Dialogs zwischen
    Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft für die Zukunftsfähigkeit Berlins.

    Klares Bekenntnis zur Olympiabewerbung Berlins

    VBKI-Präsident Markus Voigt gab im Namen der Hauptstadtwirtschaft ein klares
    Bekenntnis zur Bewerbung Berlins um die Olympischen Spiele 2040/2044 ab:
    "Olympische Spiele im Jahr 2040 oder 2044 wären eine historische Chance für
    Berlin. Sie würden nicht nur die internationale Strahlkraft unserer Stadt weiter
    stärken, sondern auch Investitionen, Infrastruktur und Innovation nachhaltig
    vorantreiben. Die Berliner Wirtschaft steht bereit, Politik und Gesellschaft auf
    diesem Weg zu unterstützen - mit Ideen, Engagement und Tatkraft."

    Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner , bezeichnete das
    VBKI-Sommerfest als "eine der wichtigsten Netzwerkveranstaltungen in Berlin" und
    dankte Markus Voigt. Wegner weiter: "Der VBKI ist dem Berliner Senat seit vielen
    Jahren ein verlässlicher Partner. Uns eint der Wille, das Beste für Berlin zu
    erreichen - sei es mit der Verwaltungsreform, Investitionen in den
    Wirtschaftsstandort oder leistungsfähigen Bürgerämtern. Wir wollen Berlin zum
    Innovationsstandort Nummer Eins entwickeln. Doch um unsere Wirtschaft nachhaltig
    zu stärken, brauchen wir auch Reformen. Mein Ziel ist eine Reform des
    Vergaberechts - schneller, einfacher, unbürokratischer."

    Unter den Gästen fanden sich neben dem Regierenden Bürgermeister zahlreiche
    Mitglieder des Berliner Senats, darunter Franziska Giffey (Senatorin für
    Wirtschaft), Stefan Evers (Finanzsenator), Ute Bonde (Verkehrssenatorin), Dr.
    Felor Badenberg (Justizsenatorin) und Iris Spranger (Innensenatorin). Ebenfalls
    vertreten: Thomas Kralinski (Staatssekretär, Sächsisches
    Wirtschaftsministerium), Michael Biel (Berliner Staatssekretär für Wirtschaft)
    und die SPD-Landesvorsitzende Nicola Böcker-Giannini .

    Auch die Berliner Gesellschaft zeigte starke Präsenz - darunter Prof. Marion
    VBKI-Sommerfest mit rund 800 Führungspersönlichkeiten der Hauptstadt Berlin's Golden Hour auf dem EUREF-Campus | Feierliche Verleihung: ROBERT GRUNENBERG erhält VBKI-Preis BERLINER GALERIEN 2025 Bei spätsommerlicher Abendsonne öffnete sich am Freitagabend (12.9.2025) der EUREF-Campus zu "Berlin's Golden Hour": Das restlos ausverkaufte Sommerfest des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) (http://www.vbki.de) lockte rund 800 …