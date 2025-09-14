Berlin's Golden Hour auf dem EUREF-Campus | Feierliche Verleihung: ROBERT GRUNENBERG erhält VBKI-Preis BERLINER GALERIEN 2025

Berlin (ots) - Bei spätsommerlicher Abendsonne öffnete sich am Freitagabend

(12.9.2025) der EUREF-Campus zu "Berlin's Golden Hour": Das restlos ausverkaufte

Sommerfest des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI)

(http://www.vbki.de) lockte rund 800 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft,

Wissenschaft und Kultur an - und bot als erstes großes Get-together nach der

Sommerpause beste Gelegenheit zum Netzwerken, zu anregenden Gesprächen und zu

ausgelassenem Feiern.



Auf dem Gelände des Schöneberger Innovationshubs begrüßte VBKI-Präsident Markus

Voigt gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, die

Gäste und betonten in ihren Ansprachen die Bedeutung des Dialogs zwischen

Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft für die Zukunftsfähigkeit Berlins.









VBKI-Präsident Markus Voigt gab im Namen der Hauptstadtwirtschaft ein klares

Bekenntnis zur Bewerbung Berlins um die Olympischen Spiele 2040/2044 ab:

"Olympische Spiele im Jahr 2040 oder 2044 wären eine historische Chance für

Berlin. Sie würden nicht nur die internationale Strahlkraft unserer Stadt weiter

stärken, sondern auch Investitionen, Infrastruktur und Innovation nachhaltig

vorantreiben. Die Berliner Wirtschaft steht bereit, Politik und Gesellschaft auf

diesem Weg zu unterstützen - mit Ideen, Engagement und Tatkraft."



Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner , bezeichnete das

VBKI-Sommerfest als "eine der wichtigsten Netzwerkveranstaltungen in Berlin" und

dankte Markus Voigt. Wegner weiter: "Der VBKI ist dem Berliner Senat seit vielen

Jahren ein verlässlicher Partner. Uns eint der Wille, das Beste für Berlin zu

erreichen - sei es mit der Verwaltungsreform, Investitionen in den

Wirtschaftsstandort oder leistungsfähigen Bürgerämtern. Wir wollen Berlin zum

Innovationsstandort Nummer Eins entwickeln. Doch um unsere Wirtschaft nachhaltig

zu stärken, brauchen wir auch Reformen. Mein Ziel ist eine Reform des

Vergaberechts - schneller, einfacher, unbürokratischer."



Unter den Gästen fanden sich neben dem Regierenden Bürgermeister zahlreiche

Mitglieder des Berliner Senats, darunter Franziska Giffey (Senatorin für

Wirtschaft), Stefan Evers (Finanzsenator), Ute Bonde (Verkehrssenatorin), Dr.

Felor Badenberg (Justizsenatorin) und Iris Spranger (Innensenatorin). Ebenfalls

vertreten: Thomas Kralinski (Staatssekretär, Sächsisches

Wirtschaftsministerium), Michael Biel (Berliner Staatssekretär für Wirtschaft)

und die SPD-Landesvorsitzende Nicola Böcker-Giannini .



Auch die Berliner Gesellschaft zeigte starke Präsenz - darunter Prof. Marion





