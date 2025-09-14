VBKI-Sommerfest mit rund 800 Führungspersönlichkeiten der Hauptstadt
Berlin's Golden Hour auf dem EUREF-Campus | Feierliche Verleihung: ROBERT GRUNENBERG erhält VBKI-Preis BERLINER GALERIEN 2025
Berlin (ots) - Bei spätsommerlicher Abendsonne öffnete sich am Freitagabend
(12.9.2025) der EUREF-Campus zu "Berlin's Golden Hour": Das restlos ausverkaufte
Sommerfest des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI)
(http://www.vbki.de) lockte rund 800 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft und Kultur an - und bot als erstes großes Get-together nach der
Sommerpause beste Gelegenheit zum Netzwerken, zu anregenden Gesprächen und zu
ausgelassenem Feiern.
Auf dem Gelände des Schöneberger Innovationshubs begrüßte VBKI-Präsident Markus
Voigt gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, die
Gäste und betonten in ihren Ansprachen die Bedeutung des Dialogs zwischen
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft für die Zukunftsfähigkeit Berlins.
Klares Bekenntnis zur Olympiabewerbung Berlins
VBKI-Präsident Markus Voigt gab im Namen der Hauptstadtwirtschaft ein klares
Bekenntnis zur Bewerbung Berlins um die Olympischen Spiele 2040/2044 ab:
"Olympische Spiele im Jahr 2040 oder 2044 wären eine historische Chance für
Berlin. Sie würden nicht nur die internationale Strahlkraft unserer Stadt weiter
stärken, sondern auch Investitionen, Infrastruktur und Innovation nachhaltig
vorantreiben. Die Berliner Wirtschaft steht bereit, Politik und Gesellschaft auf
diesem Weg zu unterstützen - mit Ideen, Engagement und Tatkraft."
Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner , bezeichnete das
VBKI-Sommerfest als "eine der wichtigsten Netzwerkveranstaltungen in Berlin" und
dankte Markus Voigt. Wegner weiter: "Der VBKI ist dem Berliner Senat seit vielen
Jahren ein verlässlicher Partner. Uns eint der Wille, das Beste für Berlin zu
erreichen - sei es mit der Verwaltungsreform, Investitionen in den
Wirtschaftsstandort oder leistungsfähigen Bürgerämtern. Wir wollen Berlin zum
Innovationsstandort Nummer Eins entwickeln. Doch um unsere Wirtschaft nachhaltig
zu stärken, brauchen wir auch Reformen. Mein Ziel ist eine Reform des
Vergaberechts - schneller, einfacher, unbürokratischer."
Unter den Gästen fanden sich neben dem Regierenden Bürgermeister zahlreiche
Mitglieder des Berliner Senats, darunter Franziska Giffey (Senatorin für
Wirtschaft), Stefan Evers (Finanzsenator), Ute Bonde (Verkehrssenatorin), Dr.
Felor Badenberg (Justizsenatorin) und Iris Spranger (Innensenatorin). Ebenfalls
vertreten: Thomas Kralinski (Staatssekretär, Sächsisches
Wirtschaftsministerium), Michael Biel (Berliner Staatssekretär für Wirtschaft)
und die SPD-Landesvorsitzende Nicola Böcker-Giannini .
Auch die Berliner Gesellschaft zeigte starke Präsenz - darunter Prof. Marion
