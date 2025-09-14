Apothekerverband warnt vor Arzneimittel-Engpässen

Als Grund für Engpässe nennt der Verbandspräsident die Abhängigkeit von Produktionsstätten außerhalb Europas. "Deutschland war früher die Apotheke der Welt, jetzt steht die Apotheke der Welt in China oder Indien. Und wenn dort Werke Produktionsprobleme haben, dann schlägt sich das sofort in der Versorgung in Europa und in Deutschland nieder."/kli/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,65 auf Lang & Schwarz (13. September 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -1,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 174,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +9,77 %/+186,48 % bedeutet.