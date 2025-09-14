    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    Hunderte protestieren auf Rädern und zu Fuß gegen IAA

    Für Sie zusammengefasst
    • Hunderte demonstrieren gegen IAA Mobility in München.
    • Kritik an "Auto-Zukunft" mit mehr SUVs und Beton.
    • Proteste überwiegend friedlich, einige Vorfälle gemeldet.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Hunderte Menschen sind aus Protest gegen die Automesse IAA Mobility bei Demonstrationen auf dem Rad und zu Fuß durch München gezogen. Die Messe stehe für eine "Auto-Zukunft, mit mehr SUV, mehr Beton und mehr Profit auf Kosten von Mensch & Natur", kritisierten die Fahrraddemo-Organisatoren Bund Naturschutz und Verkehrsclub Deutschland am Samstag.

    Bei der Versammlung auf Rädern fuhren, Angaben eines Polizeisprechers zufolge, rund 700 Menschen durch München. Der Sprecher meldete keine besonderen Vorkommnisse, es gab jedoch zeitweise Verkehrsbeeinträchtigungen.

    Im Anschluss zog eine Fußdemo vom Karolinenplatz durch die Innenstadt Richtung Luitpoldpark, wo IAA-Gegnerinnen und -Gegner ihre Zelte bei einem Protestcamp aufgebaut hatten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kritisierten neben der Automobilmesse auch die Aufrüstung Deutschlands - auf einem Plakat war etwa "Heute Autos, morgen Panzer" zu lesen. In der Spitze waren laut dem Polizeisprecher rund 650 Menschen unterwegs, die Veranstalter hatten mit etwa 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Die Versammlung lief demnach überwiegend friedlich.

    Allerdings kam es zu einzelnen Vorfällen: Eine über 80 Jahre alte Frau zeigte nach Polizeiangaben eine Grußgeste mit nationalsozialistischem Hintergrund in Richtung von Teilnehmern. Sie gehörte nicht zu den Demonstrierenden. Gegen sie wird nun ermittelt. Zudem zündeten zwei vermummte Personen bei einer Zwischenkundgebung am Siegestor rote Rauchtöpfe an Fenstern der Hochschule für Künste in der Akademiestraße. Auch dazu ermittelt die Polizei.

    Das Polizeipräsidium München war im Rahmen der IAA-Gesamteinsätze mit rund 2.500 Beamten im Dienst.

    Mehrere Protestaktionen gegen IAA Mobility in München

    In den vergangenen Tagen hatte es mehrfach Proteste gegen die Autoausstellung gegeben. Am Donnerstag blockierten etwa Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Widerstands-Kollektiv im morgendlichen Berufsverkehr die Autobahn 9 in München, drei von ihnen klebten sich auf der Fahrbahn fest.

    Die Automesse, die seit 2021 alle zwei Jahre in München stattfindet, läuft noch bis zum Sonntag. Neben dem Bund Naturschutz protestieren auch das Protestnetzwerk Attac und andere Gruppen./mrk/DP/men

     

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene Werte
