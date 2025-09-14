    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Berlins Sozialsenatorin

    Debatte über Sozialsystem gefährlich

    BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) hält die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angestoßene Debatte über Änderungen des Sozialsystems für gefährlich. "Das ist sozialer Sprengstoff, weil es aus meiner Sicht nicht vermittelbar ist, dass wir für manche Bereiche viel Geld haben, aber Sozialleistungen gekürzt werden sollen", sagte Kiziltepe dem "Tagesspiegel" (Online Samstag).

    Es sei nicht vermittelbar, viel Geld für Verteidigung auszugeben und zugleich Sozialleistungen zu kürzen. Die Politik müsse beides in Balance halten. "Herr Merz sollte nicht nach unten treten, sondern auch mal nach oben schauen", so die SPD-Politikerin weiter.

    Bundeskanzler Merz hatte zuletzt erklärt, beim Bürgergeld sollten zehn Prozent der Ausgaben eingespart werden, also etwa fünf Milliarden Euro./mvk/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
