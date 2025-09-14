Deutschland ist Europameister
Deutsche Berufe-Nationalmannschaft glänzt bei EuroSkills Herning 2025 / 7 Gold-, 6 Silber-, 3 Bronze- und 6 Exzellenzmedaillen für herausragende Leistung (FOTO)
Herning / Stuttgart (ots) - Die Deutsche Berufe-Nationalmannschaft hat bei den
EuroSkills 2025 in Herning/Dänemark herausragende Ergebnisse erzielt. 32
Spitzenfachkräfte traten in 28 Disziplinen an und überzeugten mit Können,
Kreativität und Teamgeist. Am Ende standen 22 Medaillen und der
Europameistertitel im Speed-Programming auf der Habenseite und Platz 2 im
Nationenranking - ein eindrucksvolles Zeichen für die Stärke der beruflichen
Bildung "Made in Germany". Das Team Germany holte insgesamt 7 Gold-, 6 Silber-,
3 Bronze- und 6 Exzellenzmedaillen für herausragende Leistung.
Die EuroSkills sind Europas größte Leistungsschau der beruflichen Bildung: 585
Teilnehmende aus 32 Nationen zeigten vor über 100.000 Zuschauer*innen in 38
Disziplinen ihr Können. Für Deutschland erwies sich der Wettbewerb als großer
Erfolg - ein Beweis für die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der dualen
Ausbildung und ein Motivationsschub für junge Talente im ganzen Land.
Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend:
"Die EuroSkills zeigen, wie vielfältig und stark die berufliche Bildung in
Europa ist. In Dänemark bewies das deutsche Team eindrucksvoll, was
handwerkliche Spitzenleistung bedeutet. 2027 bringen wir in Düsseldorf die
besten Talente aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung zusammen, um Exzellenz
sichtbar und erlebbar zu machen. Die Bundesregierung wird diesen europäischen
Moment nutzen, um gemeinsam mit starken Partnern die Zukunft der Berufsbildung
aktiv zu gestalten." Die Bundesministerin hatte die EuroSkills am vergangenen
Freitag besucht und kam dort auch in den Austausch mit deutschen
Wettkampfteilnehmenden.
"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin mehr als glücklich", freut sich
Zimmerer Linus Großhardt über seine Goldmedaille. Der 21-Jährige aus
Baden-Württemberg wurde im letzten Jahr bei der WM der Berufe bereits mit der
Exzellenzmedaille für herausragende Leistung ausgezeichnet und schaffte es bei
der Europameisterschaft nun ganz nach oben aufs Treppchen. "Danke an alle, die
mich unterstützt haben. Ich habe nach den WorldSkills im letzten Jahr noch sehr
viel trainiert und es ist einfach super, dass sich das jetzt ausgezahlt hat.
Europameister! Zeigt den Leuten, was ihr könnt!"
Gold gab es ebenfalls für Kimi Wößner und Timo Dietrich aus Baden-Württemberg.
Sie waren im Team in der Disziplin Mechatronik angetreten. "Wir sind so
erleichtert. Wir konnten es gar nicht vorab einschätzen, es war alles offen -
unglaublich. Es hätte alles sein können zwischen dem ersten und fünften Platz,
es war sicher wirklich eine knappe Nummer. Aber jetzt wird der Erfolg gefeiert!"
