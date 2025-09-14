EuroSkills 2025
Nationalteam Baugewerbe holt Doppel-Gold, Silber und Bronze
Berlin (ots) - Vom 9. bis 13. September fanden in Herning (Dänemark) die
Europameisterschaften der Berufe statt. Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe
war bei den EuroSkills in fünf Gewerken am Start. Nach drei spannenden
Wettbewerbstagen konnten sich die sechs Ausnahmehandwerker am Samstag über eine
großartige Medaillenausbeute freuen:
- Linus Großhardt (21) aus Baden-Württemberg holt Gold im Wettbewerb der
Zimmerer
- Franz Lehnert (21) aus Bayern gewinnt Gold im Wettbewerb der Stuckateure
- Florian Quade (22) aus Brandenburg gewinnt Silber im Wettbewerb der Maurer
- Muhammed Ali Lamain (20) aus Baden-Württemberg und Louis Ritschel aus Bayern
gewinnen als Team die Bronzemedaille im Wettbewerb der Beton- und
Stahlbetonbauer
- Luis Brauner (21) aus Nordrhein-Westfalen holt einen stolzen fünften Platz und
die "Medallion for Excellence" für eine besonders hohe Punktzahl im Wettbewerb
der Fliesenleger
Getragen wird das Nationalteam Baugewerbe vom Zentralverband Deutsches
Baugewerbe (ZDB). ZDB-Präsident Wolfgang Schubert-Raab war vor Ort dabei und hat
das Team angefeuert:
"Wir sind unglaublich stolz auf unsere Mannschaft! Nach monatelangem, intensivem
Training haben alle gezeigt, dass sie zur europäischen Spitze gehören. Medaillen
in gleich mehreren Gewerken - das ist eine herausragende Leistung und ein
starkes Signal für den gesamten Bau-Nachwuchs. Mein Dank gilt auch den
Trainerinnen und Trainern, den Betrieben und Familien, die das Team unterstützt
haben. Dieser Erfolg ist eine echte Gemeinschaftsleistung!" Insgesamt sei der
Wettbewerb ein einmaliges Erlebnis: "Wer die EuroSkills live miterlebt, wird
sofort gefesselt - vom Adrenalin, den Emotionen und den großartigen Menschen.
Einfach unvergesslich!"
Zum Wettbewerb
Der Anspruch der EuroSkills ist hoch: Innerhalb einer vorgegebenen Zeit,
verteilt auf mehrere Tage, müssen die Nachwuchshandwerker ein anspruchsvolles
Werkstück errichten. Neben Schnelligkeit zählen Präzision und fachgerechte
Ausführung. Bewertet wird jedes Werkstück von einem Expertenteam - und am Ende
entscheidet oft ein einziger Millimeter über den Platz auf dem Siegertreppchen.
EuroSkills 2025 - Skilled for a greener future
Die EuroSkills-Berufseuropameisterschaft wird alle zwei Jahre ausgetragen. In
Herning traten rund 600 junge Fachkräfte aus 32 Ländern in 38 Disziplinen
gegeneinander an. Deutschland war mit 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 30
Disziplinen vertreten.
Dank an die Sponsoren
Die Teilnahme des Teams an den internationalen Wettbewerben ist nur mit der
Unterstützung starker Partner möglich. Das Nationalteam dankt:
