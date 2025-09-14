Nationalteam Baugewerbe holt Doppel-Gold, Silber und Bronze

Berlin (ots) - Vom 9. bis 13. September fanden in Herning (Dänemark) die

Europameisterschaften der Berufe statt. Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe

war bei den EuroSkills in fünf Gewerken am Start. Nach drei spannenden

Wettbewerbstagen konnten sich die sechs Ausnahmehandwerker am Samstag über eine

großartige Medaillenausbeute freuen:



- Linus Großhardt (21) aus Baden-Württemberg holt Gold im Wettbewerb der

Zimmerer

- Franz Lehnert (21) aus Bayern gewinnt Gold im Wettbewerb der Stuckateure

- Florian Quade (22) aus Brandenburg gewinnt Silber im Wettbewerb der Maurer

- Muhammed Ali Lamain (20) aus Baden-Württemberg und Louis Ritschel aus Bayern

gewinnen als Team die Bronzemedaille im Wettbewerb der Beton- und

Stahlbetonbauer

- Luis Brauner (21) aus Nordrhein-Westfalen holt einen stolzen fünften Platz und

die "Medallion for Excellence" für eine besonders hohe Punktzahl im Wettbewerb

der Fliesenleger







Baugewerbe (ZDB). ZDB-Präsident Wolfgang Schubert-Raab war vor Ort dabei und hat

das Team angefeuert:



"Wir sind unglaublich stolz auf unsere Mannschaft! Nach monatelangem, intensivem

Training haben alle gezeigt, dass sie zur europäischen Spitze gehören. Medaillen

in gleich mehreren Gewerken - das ist eine herausragende Leistung und ein

starkes Signal für den gesamten Bau-Nachwuchs. Mein Dank gilt auch den

Trainerinnen und Trainern, den Betrieben und Familien, die das Team unterstützt

haben. Dieser Erfolg ist eine echte Gemeinschaftsleistung!" Insgesamt sei der

Wettbewerb ein einmaliges Erlebnis: "Wer die EuroSkills live miterlebt, wird

sofort gefesselt - vom Adrenalin, den Emotionen und den großartigen Menschen.

Einfach unvergesslich!"



Zum Wettbewerb



Der Anspruch der EuroSkills ist hoch: Innerhalb einer vorgegebenen Zeit,

verteilt auf mehrere Tage, müssen die Nachwuchshandwerker ein anspruchsvolles

Werkstück errichten. Neben Schnelligkeit zählen Präzision und fachgerechte

Ausführung. Bewertet wird jedes Werkstück von einem Expertenteam - und am Ende

entscheidet oft ein einziger Millimeter über den Platz auf dem Siegertreppchen.



EuroSkills 2025 - Skilled for a greener future



Die EuroSkills-Berufseuropameisterschaft wird alle zwei Jahre ausgetragen. In

Herning traten rund 600 junge Fachkräfte aus 32 Ländern in 38 Disziplinen

gegeneinander an. Deutschland war mit 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 30

Disziplinen vertreten.



Dank an die Sponsoren



Die Teilnahme des Teams an den internationalen Wettbewerben ist nur mit der

Unterstützung starker Partner möglich. Das Nationalteam dankt: Seite 1 von 3 Seite 2 ►





