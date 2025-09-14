    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    EuroSkills 2025

    Nationalteam Baugewerbe holt Doppel-Gold, Silber und Bronze

    Berlin (ots) - Vom 9. bis 13. September fanden in Herning (Dänemark) die
    Europameisterschaften der Berufe statt. Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe
    war bei den EuroSkills in fünf Gewerken am Start. Nach drei spannenden
    Wettbewerbstagen konnten sich die sechs Ausnahmehandwerker am Samstag über eine
    großartige Medaillenausbeute freuen:

    - Linus Großhardt (21) aus Baden-Württemberg holt Gold im Wettbewerb der
    Zimmerer
    - Franz Lehnert (21) aus Bayern gewinnt Gold im Wettbewerb der Stuckateure
    - Florian Quade (22) aus Brandenburg gewinnt Silber im Wettbewerb der Maurer
    - Muhammed Ali Lamain (20) aus Baden-Württemberg und Louis Ritschel aus Bayern
    gewinnen als Team die Bronzemedaille im Wettbewerb der Beton- und
    Stahlbetonbauer
    - Luis Brauner (21) aus Nordrhein-Westfalen holt einen stolzen fünften Platz und
    die "Medallion for Excellence" für eine besonders hohe Punktzahl im Wettbewerb
    der Fliesenleger

    Getragen wird das Nationalteam Baugewerbe vom Zentralverband Deutsches
    Baugewerbe (ZDB). ZDB-Präsident Wolfgang Schubert-Raab war vor Ort dabei und hat
    das Team angefeuert:

    "Wir sind unglaublich stolz auf unsere Mannschaft! Nach monatelangem, intensivem
    Training haben alle gezeigt, dass sie zur europäischen Spitze gehören. Medaillen
    in gleich mehreren Gewerken - das ist eine herausragende Leistung und ein
    starkes Signal für den gesamten Bau-Nachwuchs. Mein Dank gilt auch den
    Trainerinnen und Trainern, den Betrieben und Familien, die das Team unterstützt
    haben. Dieser Erfolg ist eine echte Gemeinschaftsleistung!" Insgesamt sei der
    Wettbewerb ein einmaliges Erlebnis: "Wer die EuroSkills live miterlebt, wird
    sofort gefesselt - vom Adrenalin, den Emotionen und den großartigen Menschen.
    Einfach unvergesslich!"

    Zum Wettbewerb

    Der Anspruch der EuroSkills ist hoch: Innerhalb einer vorgegebenen Zeit,
    verteilt auf mehrere Tage, müssen die Nachwuchshandwerker ein anspruchsvolles
    Werkstück errichten. Neben Schnelligkeit zählen Präzision und fachgerechte
    Ausführung. Bewertet wird jedes Werkstück von einem Expertenteam - und am Ende
    entscheidet oft ein einziger Millimeter über den Platz auf dem Siegertreppchen.

    EuroSkills 2025 - Skilled for a greener future

    Die EuroSkills-Berufseuropameisterschaft wird alle zwei Jahre ausgetragen. In
    Herning traten rund 600 junge Fachkräfte aus 32 Ländern in 38 Disziplinen
    gegeneinander an. Deutschland war mit 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 30
    Disziplinen vertreten.

    Dank an die Sponsoren

    Die Teilnahme des Teams an den internationalen Wettbewerben ist nur mit der
    Unterstützung starker Partner möglich. Das Nationalteam dankt:
