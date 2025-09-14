Top-Artikel der Kalenderwoche 37/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Allianz-Aktie: Hier schrillen jetzt die Alarm-Glocken!
Hinter den Allianz-Anteilen liegen einige bemerkenswert gute Börsenjahre. Doch inzwischen verdichten sich die Anzeichen für eine nachhaltige Trendwende.
20 Prozent Marge, 50 Milliarden Umsatz – Pappergers Rheinmetall-Versprechen
Rheinmetall-Chef Armin Papperger zeigte sich auf der Messe in London überzeugt, ehrgeizige Ziele bis 2030 zu erreichen – und rechnet wegen Putins Krieg mit jahrelanger Aufrüstung in Europa.
Tesla-Megablock revolutioniert Energiespeichermarkt – Game-Changer für Aktie?
Tesla präsentiert mit dem "Megablock" eine bahnbrechende Innovation im Bereich der Energiespeicher. Die Aktie steigt, trotz Rückgängen im Automobilgeschäft – ein Game-Changer für die Zukunft des Unternehmens?
Nvidia: Warum Analysten jetzt zum Kauf des Chip-Riesen raten!
Die Analysten von D.A. Davidson zeigen sich optimistisch für den KI-Vorzeigekonzern Nvidia.
Synopsys-Crash: Schlimmster Börsentag seit 1992!
Synopsys hat die Börse geschockt: Ein 36-prozentiger Kurssturz, Massenentlassungen und düstere Prognosen. Analysten warnen vor strukturellen Problemen im Kerngeschäft.
UnitedHealth überrascht mit Gewinnprognose für 2025 – Aktie steigt!
UnitedHealth bekräftigt trotz steigender Kosten seinen Jahresausblick, die Aktie reagiert mit einem Kurssprung von 1,5 Prozent.
Fresenius kehrt mit Milliarden-Anleihe zurück – Analysten empfehlen zum Kauf!
Fresenius stärkt mit einer Milliarden-Anleihe seine Bilanz und Analysten sehen trotz Rallye weiteres Kurspotenzial für die Aktie.
+60,9 Prozent: Diese Aktie hat am Mittwoch selbst Oracle alt aussehen lassen!
Die Kursexplosion bei Cloud-Dienstleister Oracle beherrschte zwar die Schlagzeilen, aber die Gewinne fielen anderswo noch höher aus. Zum Beispiel bei Vimeo.
Apple in der Krise: Analysten sprechen von Innovations-müde!
D.A. Davidson hat seine Einschätzung für Apple nach der Vorstellung der neuesten Produkte des Unternehmens herabgestuft.
Nach KI und Cloud: Alibaba positioniert sich im nächsten Milliardenmarkt!
Die Aktie der Chinesen zieht erneut kräftig an. Hinter der Euphorie verbirgt sich die neue Strategie des Konzerns: Alibaba will zum KI- und Robotik-Champion aufsteigen und hat dabei die volle Unterstützung Pekings.