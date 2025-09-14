Top-Artikel der Kalenderwoche 37/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Hinter den Allianz-Anteilen liegen einige bemerkenswert gute Börsenjahre. Doch inzwischen verdichten sich die Anzeichen für eine nachhaltige Trendwende.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger zeigte sich auf der Messe in London überzeugt, ehrgeizige Ziele bis 2030 zu erreichen – und rechnet wegen Putins Krieg mit jahrelanger Aufrüstung in Europa.

Tesla präsentiert mit dem "Megablock" eine bahnbrechende Innovation im Bereich der Energiespeicher. Die Aktie steigt, trotz Rückgängen im Automobilgeschäft – ein Game-Changer für die Zukunft des Unternehmens?

Die Analysten von D.A. Davidson zeigen sich optimistisch für den KI-Vorzeigekonzern Nvidia.

Synopsys hat die Börse geschockt: Ein 36-prozentiger Kurssturz, Massenentlassungen und düstere Prognosen. Analysten warnen vor strukturellen Problemen im Kerngeschäft.

UnitedHealth bekräftigt trotz steigender Kosten seinen Jahresausblick, die Aktie reagiert mit einem Kurssprung von 1,5 Prozent.

Fresenius stärkt mit einer Milliarden-Anleihe seine Bilanz und Analysten sehen trotz Rallye weiteres Kurspotenzial für die Aktie.

Die Kursexplosion bei Cloud-Dienstleister Oracle beherrschte zwar die Schlagzeilen, aber die Gewinne fielen anderswo noch höher aus. Zum Beispiel bei Vimeo.

D.A. Davidson hat seine Einschätzung für Apple nach der Vorstellung der neuesten Produkte des Unternehmens herabgestuft.

Die Aktie der Chinesen zieht erneut kräftig an. Hinter der Euphorie verbirgt sich die neue Strategie des Konzerns: Alibaba will zum KI- und Robotik-Champion aufsteigen und hat dabei die volle Unterstützung Pekings.