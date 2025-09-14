Röttgen fordert Beschaffungsprogramm für Abwehrdrohnen

Während eines russischen Luftangriffs auf die Ukraine in der Nacht zu Mittwoch war eine große Zahl Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geraten. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete in Polen schossen erstmals einige russische Drohnen ab. Am Samstag kam es in Polen und in Rumänien zu weiteren Vorfällen. Nach Angaben der polnischen Armee stiegen wegen der angenommenen Gefahr eines russischen Drohnenangriffs erneut Kampfjets in die Luft./csd/DP/men

