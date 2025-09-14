    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbnb Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Airbnb Registered (A)
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spanien streicht mehr als 50.000 illegale Ferienwohnungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Spanische Regierung streicht 53.000 illegale Ferienwohnungen.
    • Wohnungen sollen regulärem Markt für Familien dienen.
    • Proteste gegen Wohnungsnot und Massentourismus wachsen.
    Spanien streicht mehr als 50.000 illegale Ferienwohnungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Regierung will mehr als 53.000 illegale Ferienwohnungen von den Onlineplattformen streichen lassen. Diese Wohnungen würden bald dem regulären Wohnungsmarkt zugeführt und den "jungen Menschen und den Familien unseres Landes" zur Verfügung stehen, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez auf einer Veranstaltung in Málaga.

    Es handelt sich laut Sánchez um Wohnungen, die die seit dem 1. Juli obligatorische Registrierungsnummer beantragt haben, sie aber nicht erhalten, weil sie die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllen. Besonders viele Fälle gibt es in Sevilla, Marbella, Barcelona, Málaga und Madrid.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbnb!
    Short
    130,51€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    114,22€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 13,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Ministerium für Wohnungswesen hat nach eigenen Angaben bereits die verschiedenen Plattformen für Ferienwohnungen benachrichtigt, damit sie die Angebote dieser insgesamt 53.876 illegalen Unterkünfte aus ihren Portalen entfernen.

    Immer mehr Protest gegen Wohnungsnot und Massentourismus

    Sánchez erklärte, das Vorhaben sei Teil einer Strategie seiner linksgerichteten Regierung, Wohnraum wieder seiner eigentlichen Funktion zuzuführen, illegale touristische Vermietungen einzudämmen und die Lebensqualität in den Städten zu verbessern.

    Spanien erlebt eine Wohnungsnot, die von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Die Mieterverbände und andere Organisationen machen unter anderem die immer größer werdende Zahl der Ferienwohnungen dafür verantwortlich. Diese betrug zuletzt nach einer Schätzung der Statistikbehörde INE gut 400.000. Laut Behörden werden Wachstumsraten von bis zu 15 Prozent jährlich registriert.

    Anfang April hatten Zehntausende im ganzen Land unter dem Motto "Machen wir dem Geschäft mit dem Wohnraum ein Ende" gegen die zunehmende Wohnungsnot protestiert. Die Demonstranten forderten ein Ende von Immobilienspekulationen, mehr sozialen Wohnungsbau und ein Ende der Umwandlung von Wohnraum in Ferienwohnungen. Auch gegen Massentourismus wird im beliebten Urlaubsland immer wieder protestiert./er/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Booking Holdings Aktie

    Die Booking Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 4.653 auf Tradegate (12. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Booking Holdings Aktie um -2,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Booking Holdings bezifferte sich zuletzt auf 150,80 Mrd..

    Booking Holdings zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 38,40. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7200 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Airbnb Registered (A) - A2QG35 - US0090661010

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Airbnb Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Spanien streicht mehr als 50.000 illegale Ferienwohnungen Die spanische Regierung will mehr als 53.000 illegale Ferienwohnungen von den Onlineplattformen streichen lassen. Diese Wohnungen würden bald dem regulären Wohnungsmarkt zugeführt und den "jungen Menschen und den Familien unseres Landes" zur …