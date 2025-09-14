    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Regen in Krakau

    Urlaubsflieger gerät bei Landung auf Rasen

    Für Sie zusammengefasst
    • Flugzeug in Krakau bei Regen von Landebahn abgekommen
    • 190 Passagiere sicher evakuiert, keine Verletzten
    • Starts und Landungen mehrere Stunden unterbrochen

    KRAKAU (dpa-AFX) - In Polen ist ein Flugzeug bei Regen von der Landebahn abgekommen, auf den Rasen geraten und steckengeblieben. Alle rund 190 Passagiere hätten die Maschine sicher verlassen können, sagte eine Flughafensprecherin am Sonntag nach Angaben der Agentur PAP. Nach ersten Informationen sei niemandem etwas Ernsthaftes passiert. Zu dem Zwischenfall kam es auf dem internationalen Flughafen von Krakau (Krakow), dem zweitgrößten des Landes.

    Starts und Landungen für mehrere Stunden unterbrochen

    Das Flugzeug der Chartergesellschaft Enter Air hatte Urlauber aus dem türkischen Antalya zurück nach Polen gebracht. Es sei "während der Landung unter sehr schwierigen Wetterbedingungen (strömender Regen) auf einen unbefestigten Teil des Flugplatzes außerhalb der Rollbahn" gefahren, teilte das Unternehmen bei Facebook mit. Wegen der Bergungsarbeiten mussten alle Starts und Landungen an dem Flughafen für mehrere Stunden unterbrochen werden. Krakau liegt rund 250 Kilometer südlich von Warschau./hei/DP/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
