Urlaubsflieger gerät bei Landung auf Rasen

KRAKAU (dpa-AFX) - In Polen ist ein Flugzeug bei Regen von der Landebahn abgekommen, auf den Rasen geraten und steckengeblieben. Alle rund 190 Passagiere hätten die Maschine sicher verlassen können, sagte eine Flughafensprecherin am Sonntag nach Angaben der Agentur PAP. Nach ersten Informationen sei niemandem etwas Ernsthaftes passiert. Zu dem Zwischenfall kam es auf dem internationalen Flughafen von Krakau (Krakow), dem zweitgrößten des Landes.

Starts und Landungen für mehrere Stunden unterbrochen

