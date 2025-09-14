CAS führt CAS IP Finder für eine verbesserte Suche nach geistigem Eigentum ein
Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) - Die KI-gestützte Lösung erweitert die
Suchfunktionen und verbessert die Benutzerfreundlichkeit
CAS, eine Abteilung der American Chemical Society, die sich auf
wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisiert hat, gibt die Einführung von
CAS IP Finder, powered by STN(TM), bekannt. Diese neue Lösung für die Suche nach
geistigem Eigentum baut auf der bewährten Grundlage von CAS STNext® auf, der
führenden wissenschaftlichen IP-Informationsplattform für präzise Suchanfragen
auf Expertenniveau in wissenschaftlichen und patentrechtlichen Datenbanken. CAS
STNext unterstützt Fachleute auf dem Gebiet des geistigen Eigentums mit
fortschrittlichen Funktionen und verbindet Nutzer mit einer umfassenden Sammlung
globaler Datenbanken, von Wissenschaftlern kuratierten Inhalten und
Patentinformationen mit präzisen Such- und Analysewerkzeugen.
CAS IP Finder(TM) führt KI-gestützte Funktionen und erweiterte Inhalte ein, um
die präzise Suche für größere Teams zugänglicher zu machen. Die Lösung kommt im
Herbst 2025 auf den Markt, weitere Funktionen werden folgen. CAS IP Finder wurde
entwickelt, um den sich wandelnden Suchanforderungen von Unternehmen im Bereich
geistiges Eigentum gerecht zu werden. Unternehmen können damit schneller
Erkenntnisse gewinnen, Risiken reduzieren und fundierte Entscheidungen treffen.
Die Zahl der Patente nimmt kontinuierlich zu, wissenschaftliche Disziplinen sind
zunehmend miteinander verflochten, und komplexe Themenbereiche erschweren die
Patentrecherche. Nutzer von Tools zur Recherche nach geistigem Eigentum mussten
bisher zwischen umfassenden und benutzerfreundlichen Lösungen wählen, was zu
Risiken wie übersehenem älteren Stand der Technik, Rechtsstreitigkeiten und
Investitionen in nicht patentierbare Technologien führte. CAS IP Finder macht
diesen Kompromiss überflüssig, da Benutzer aller Erfahrungsniveaus über
benutzerfreundliche Zugangspunkte zu tiefergehenden Inhalten und präzisen
Suchwerkzeugen gelangen.
"Wir haben CAS IP Finder entwickelt, um der steigenden Nachfrage nach
intuitiveren, leistungsstarken Suchwerkzeugen im Bereich des geistigen Eigentums
gerecht zu werden", erklärte Tim Wahlberg, Produktvorstand bei CAS. "Durch die
Integration KI-gestützter Funktionen und die Erweiterung des Zugriffs auf
kuratierte Inhalte ermöglichen wir es einem breiteren Spektrum von Teams im
gesamten Unternehmen, qualitativ hochwertige Suchvorgänge durchzuführen,
Erkenntnisse schneller zu gewinnen und effektiver zusammenzuarbeiten."
