    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    CAS führt CAS IP Finder für eine verbesserte Suche nach geistigem Eigentum ein

    Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) - Die KI-gestützte Lösung erweitert die
    Suchfunktionen und verbessert die Benutzerfreundlichkeit

    CAS, eine Abteilung der American Chemical Society, die sich auf
    wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisiert hat, gibt die Einführung von
    CAS IP Finder, powered by STN(TM), bekannt. Diese neue Lösung für die Suche nach
    geistigem Eigentum baut auf der bewährten Grundlage von CAS STNext® auf, der
    führenden wissenschaftlichen IP-Informationsplattform für präzise Suchanfragen
    auf Expertenniveau in wissenschaftlichen und patentrechtlichen Datenbanken. CAS
    STNext unterstützt Fachleute auf dem Gebiet des geistigen Eigentums mit
    fortschrittlichen Funktionen und verbindet Nutzer mit einer umfassenden Sammlung
    globaler Datenbanken, von Wissenschaftlern kuratierten Inhalten und
    Patentinformationen mit präzisen Such- und Analysewerkzeugen.

    CAS IP Finder(TM) führt KI-gestützte Funktionen und erweiterte Inhalte ein, um
    die präzise Suche für größere Teams zugänglicher zu machen. Die Lösung kommt im
    Herbst 2025 auf den Markt, weitere Funktionen werden folgen. CAS IP Finder wurde
    entwickelt, um den sich wandelnden Suchanforderungen von Unternehmen im Bereich
    geistiges Eigentum gerecht zu werden. Unternehmen können damit schneller
    Erkenntnisse gewinnen, Risiken reduzieren und fundierte Entscheidungen treffen.

    Die Zahl der Patente nimmt kontinuierlich zu, wissenschaftliche Disziplinen sind
    zunehmend miteinander verflochten, und komplexe Themenbereiche erschweren die
    Patentrecherche. Nutzer von Tools zur Recherche nach geistigem Eigentum mussten
    bisher zwischen umfassenden und benutzerfreundlichen Lösungen wählen, was zu
    Risiken wie übersehenem älteren Stand der Technik, Rechtsstreitigkeiten und
    Investitionen in nicht patentierbare Technologien führte. CAS IP Finder macht
    diesen Kompromiss überflüssig, da Benutzer aller Erfahrungsniveaus über
    benutzerfreundliche Zugangspunkte zu tiefergehenden Inhalten und präzisen
    Suchwerkzeugen gelangen.

    "Wir haben CAS IP Finder entwickelt, um der steigenden Nachfrage nach
    intuitiveren, leistungsstarken Suchwerkzeugen im Bereich des geistigen Eigentums
    gerecht zu werden", erklärte Tim Wahlberg, Produktvorstand bei CAS. "Durch die
    Integration KI-gestützter Funktionen und die Erweiterung des Zugriffs auf
    kuratierte Inhalte ermöglichen wir es einem breiteren Spektrum von Teams im
    gesamten Unternehmen, qualitativ hochwertige Suchvorgänge durchzuführen,
    Erkenntnisse schneller zu gewinnen und effektiver zusammenzuarbeiten."
    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    CAS führt CAS IP Finder für eine verbesserte Suche nach geistigem Eigentum ein Die KI-gestützte Lösung erweitert die Suchfunktionen und verbessert die Benutzerfreundlichkeit CAS, eine Abteilung der American Chemical Society, die sich auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisiert hat, gibt die Einführung von CAS IP …