CAS führt CAS IP Finder für eine verbesserte Suche nach geistigem Eigentum ein

Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) - Die KI-gestützte Lösung erweitert dieSuchfunktionen und verbessert die BenutzerfreundlichkeitCAS, eine Abteilung der American Chemical Society, die sich aufwissenschaftliches Wissensmanagement spezialisiert hat, gibt die Einführung vonCAS IP Finder, powered by STN(TM), bekannt. Diese neue Lösung für die Suche nachgeistigem Eigentum baut auf der bewährten Grundlage von CAS STNext® auf, derführenden wissenschaftlichen IP-Informationsplattform für präzise Suchanfragenauf Expertenniveau in wissenschaftlichen und patentrechtlichen Datenbanken. CASSTNext unterstützt Fachleute auf dem Gebiet des geistigen Eigentums mitfortschrittlichen Funktionen und verbindet Nutzer mit einer umfassenden Sammlungglobaler Datenbanken, von Wissenschaftlern kuratierten Inhalten undPatentinformationen mit präzisen Such- und Analysewerkzeugen.CAS IP Finder(TM) führt KI-gestützte Funktionen und erweiterte Inhalte ein, umdie präzise Suche für größere Teams zugänglicher zu machen. Die Lösung kommt imHerbst 2025 auf den Markt, weitere Funktionen werden folgen. CAS IP Finder wurdeentwickelt, um den sich wandelnden Suchanforderungen von Unternehmen im Bereichgeistiges Eigentum gerecht zu werden. Unternehmen können damit schnellerErkenntnisse gewinnen, Risiken reduzieren und fundierte Entscheidungen treffen.Die Zahl der Patente nimmt kontinuierlich zu, wissenschaftliche Disziplinen sindzunehmend miteinander verflochten, und komplexe Themenbereiche erschweren diePatentrecherche. Nutzer von Tools zur Recherche nach geistigem Eigentum musstenbisher zwischen umfassenden und benutzerfreundlichen Lösungen wählen, was zuRisiken wie übersehenem älteren Stand der Technik, Rechtsstreitigkeiten undInvestitionen in nicht patentierbare Technologien führte. CAS IP Finder machtdiesen Kompromiss überflüssig, da Benutzer aller Erfahrungsniveaus überbenutzerfreundliche Zugangspunkte zu tiefergehenden Inhalten und präzisenSuchwerkzeugen gelangen."Wir haben CAS IP Finder entwickelt, um der steigenden Nachfrage nachintuitiveren, leistungsstarken Suchwerkzeugen im Bereich des geistigen Eigentumsgerecht zu werden", erklärte Tim Wahlberg, Produktvorstand bei CAS. "Durch dieIntegration KI-gestützter Funktionen und die Erweiterung des Zugriffs aufkuratierte Inhalte ermöglichen wir es einem breiteren Spektrum von Teams imgesamten Unternehmen, qualitativ hochwertige Suchvorgänge durchzuführen,Erkenntnisse schneller zu gewinnen und effektiver zusammenzuarbeiten."