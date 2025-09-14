Diebe räumen fast 8.000 Quadratmeter Weinberge leer

GUNDHEIM (dpa-AFX) - Unbekannte Täter haben von zwei Weinbergen in Rheinhessen auf einer Fläche von rund 8.000 Quadratmetern fast alle reifen Trauben gestohlen. Nach Angaben der Polizei sind die Sorten Riesling und Sauvignon Blanc betroffen. Den beiden voneinander unabhängigen Winzern in Gundheim nahe Worms seien durch den Diebstahl schätzungsweise mehrere Tausend Euro verloren gegangen.

Die Polizei beschreibt das Vorgehen der Täter als professionell. "Aufgrund der Menge des Diebesgutes muss davon ausgegangen werden, dass mindestens ein größeres Fahrzeug oder mehrere Transportmittel zum Einsatz kamen", teilte die Polizei mit.

Der Diebstahl sei von Mitarbeitern festgestellt worden, als diese mit der Ernte beginnen wollten. Wer in dem Zeitraum zwischen dem 6. September und dem 14. September verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Weinberge bemerkt habe, solle sich bei der Polizei melden./mkk/DP/men



