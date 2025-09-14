AfD könnte in mehreren Kommunen in OB-Stichwahl kommen

In Gelsenkirchen kam AfD-Kandidat Norbert Emmerich nach Auszählung von 208 der 209 Stimmbezirke auf knapp 30 Prozent der Stimmen - und lag damit rund 7 Prozentpunkte hinter SPD-Kandidatin Andrea Henze. Bleibt es nach Auszählung aller Stimmen bei diesem Ergebnis, gibt es in zwei Wochen eine Stichwahl zwischen Henze und Emmerich.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bei der Wahl der neuen Oberbürgermeister in Nordrhein-Westfalen könnten die AfD-Kandidaten in mehreren Großstädten in die Stichwahl kommen.

In Duisburg kam AfD-Kandidat Carsten Groß nach Auszählung von 447 der 448 Stimmbezirke auf rund 20 Prozent - und käme demnach in die Stichwahl mit Amtsinhaber Sören Link (SPD), der bei rund 46 Prozent der Stimmen lag.

In Hagen war das Rennen zwischen den Kandidaten von CDU, AfD und SPD eng: Nach Auszählung von 136 der 183 Stimmbezirke lag AfD-Kandidat Michael Eiche mit rund 23 Prozent auf dem zweiten Platz hinter Dennis Rehbein von der CDU und käme damit ebenfalls in eine Stichwahl.

Stichwahlen am 28. September



Wenn bei den Abstimmungen über Oberbürgermeister, Bürgermeister oder Landräte keiner der Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen erhält, gehen die beiden Bestplatzierten am 28. September in eine Stichwahl. Hier reicht dann eine einfache Mehrheit zum Sieg./mhe/DP/zb



