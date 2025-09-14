KI-Aktien gegen durch die Decke - ist das eine Blase?

Wenn auch heute die meisten Anleger nur auf die nächste KI-Chance zu achten scheinen, so lohnt jetzt auch der Blick vor allem auf unterbewertete Aktien aus Südosteuropa. Denn fast unbemerkt von der Anlegergemeinde jagen insbesondere Aktien aus Südosteuropa von einem Hoch zum nächsten. Der SETX-Aktien, ein Kunstprodukt der Wiener Börse für Aktien aus der Region Südosteuropa, stieg schon um 36%, weit besser als der DAX mit einem Plus von „nur“ 18,3%-

Nach den schwachen US-Arbeitsmarktdaten wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass die FED am 16./17. September die erste Zinssenkung in diesem Jahr machen wird. Es fragt sich nur wie groß der Zinsschritt sein wird. Die Aktien- und Kryptomärkte reagierten positiv auf die neuen Zinssenkungsfantasien. Die Wall Street erreichte neue Allzeit-Hochs, aber auch Gold. KI-Aktien wie Oracle und Nebius gingen förmlich durch die Decke und stiegen um 37% bzw. 50% an einem Tag. Es fragt sich aber, ob es hier zu Blasenbildungen kommt. Politische Risiken und Haushaltsprobleme wie in Frankreich und sogar der Beschuss von russischen bzw. weißrussischen Drohnen auf Polen konnten der guten Stimmung an den Weltbörsen nichts anhaben.

Es lohnt sich also nach wie vor ein Blick auf Osteuropa zu werfen, auch auf Länder wie Georgien und Kasachstan mit den höchsten BSP-Wachstumsraten.

Jetzt muss die FED Farbe bekennen und liefern, sonst…!

Nach den sehr schwachen US-Arbeitsmarktdaten scheint es eine ausgemachte Sache zu sein, dass die FED am 16./17. September ihre erste Zinssenkung in diesem Jahr machen wird. Es fragt sich nur, wie groß der Zinsschritt sein wird. Jetzt muss die FED also Farbe bekennen und ganz im Sinne von Trump „liefern“, denn sonst werden die Aktienmärkte wohl enttäuscht mit Kursabschlägen reagieren.