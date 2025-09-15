EverBridge Group und Cosmotec schmieden bahnbrechende Partnerschaft

Diese strategische Zusammenarbeit unterstreicht die führende Rolle der EverBridge Group in der firmeneigenen Forschung und Entwicklung, der strikten Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der wertorientierten Zusammenarbeit im Ökosystem und stellt einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie des Unternehmens dar.

SHANGHAI, 15. September 2025 /PRNewswire/ -- Die EverBridge Group gab eine exklusive Vermarktungspartnerschaft mit Cosmotec Inc. (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von M3, Inc.; TSE: 2413) für den japanischen Markt.

Gleichzeitig unterstreicht die Partnerschaft die erstklassige digitale Vermarktungsplattform von Cosmotec, die den Marktzugang für internationale Medizinprodukte beschleunigt und eine gezielte Ansprache von klinischen Endanwendern ermöglicht.

"Das Portfolio der EverBridge Group zeichnet sich durch eine herausragende klinische Effizienz und ein benutzerfreundliches Design aus und passt perfekt zum Streben der japanischen Ärzte nach fortschrittlichen therapeutischen Lösungen", so Suguru Ominato, CEO von Cosmotec. "Indem wir die akademischen Plattformen von M3 mit unserer lokalisierten Vermarktungsexpertise verbinden, werden wir die Einführung dieser Geräte auf dem japanischen Markt beschleunigen."

"Das digitale Vermarktungsmodell von Cosmotec bietet sowohl Effizienz als auch Zugänglichkeit, was perfekt zu unserer Vision einer gerechten Gesundheitsinnovation passt", sagte Jay Wang, CEO der EverBridge Group. "Durch die Bewältigung des strengen technischen und regulatorischen Umfelds in Japan liefert diese Partnerschaft nicht nur transformative Lösungen für Patienten, sondern fördert auch unsere globalen F&E-Synergien. Die Senkung der Hürden für eine fortschrittliche Versorgung durch Innovation und Zusammenarbeit im Ökosystem bleibt ein zentraler Punkt auf unserem Weg zur Globalisierung".

Über die EverBridge-Gruppe

Die EverBridge Group ist ein führendes Medizintechnikunternehmen in Asien, das sich dafür einsetzt, globale Kunden mit hochmodernen, qualitativ hochwertigen und erschwinglichen medizinischen Technologien zu versorgen. Unser schnell wachsendes Produktportfolio deckt drei große Therapiebereiche ab: periphere Gefäße, Neurowissenschaften und Onkologie. Unterstützt von sechs spezialisierten F&E- und schlanken Produktionszentren bieten wir erstklassige OEM/ODM-Dienstleistungen in Bereichen wie Ballons, Katheter, Stents, Oberflächentechnik und aktive medizinische Geräte.

Wir arbeiten intensiv mit herausragenden Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen und bauen eine Brücke für medizintechnische Innovationen zwischen Asien und dem Rest der Welt. Unser Ziel ist es, Angehörigen der Gesundheitsberufe und Patienten weltweit bessere Behandlungsmöglichkeiten durch fortschrittliche und zugängliche Lösungen zu bieten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website: www.everbridgemed.com

