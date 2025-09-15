YOUIL Energy Tech fördert technologischen Fortschritt - auf dem Weg zum führenden Unternehmen

YOUIL Energy Tech ist als das einzige Unternehmen in Korea anerkannt, das Komplettlösungen für den gesamten Produktionsprozess von prismatischen und Beutelbatterien anbieten kann. Das Unternehmen hat sich insbesondere durch die Entwicklung der erforderlichen internen Technologie für die Konzeption und Durchführung aller Phasen der Batterieherstellung, einschließlich Kerben, Stapeln, Laschenverschweißen, Verpacken, Elektrolytbefüllung und Modulmontage, einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

SEOUL, Südkorea, 15. September 2025 /PRNewswire/ -- Der Hersteller von umweltfreundlichen Energieanlagen YOUIL Energy Tech Co., Ltd. verstärkt seine Bemühungen, seine Technologie voranzutreiben und globale Partnerschaften auszubauen, während er sich auf seine nächste Wachstumsphase vorbereitet. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 entwickelt YOUIL Energy Tech fortschrittliche Ausrüstungslösungen, darunter Fertigungssysteme für Lithium-Ionen-Batterien und Wasserstoff-Brennstoffzellen. Mit Blick auf die Zukunft plant das Unternehmen, sein Wachstum durch kontinuierliche Investitionen in Technologie und Diversifizierung seiner Märkte zu beschleunigen.

Vor allem seine firmeneigenen Technologien, wie die 0,4 Sekunden/Blech Hochgeschwindigkeits-Stapel- und Ausklinkanlage, die bis zu 300 PPM erreichen kann, und die Sicherung einer alternativen Technologie für den Kernprozess, haben das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur auf dem Markt für die nächste Generation von Batterien gemacht. YOUIL Energy Tech ist seit 2021 ebenfalls an der KOSDAQ notiert.

Kürzlich ist es YOUIL Energy Tech gelungen, Laserausklinkanlagen und die wichtigsten Produktionsanwendungen zu entwickeln und damit die Weiterentwicklung seines Portfolios zu beschleunigen. Der Lasertechnologie werden Vorteile in Bezug auf Präzision und Wartung gegenüber herkömmlichen Pressverfahren nachgesagt. Die Technologie wird voraussichtlich zu einer Schlüsseltechnologie im Markt für Batterien der nächsten Generation und Prismenbatterien werden, wo schnelle und hochpräzise Prozesse unerlässlich sind.

Auf der Grundlage dieses technologischen Wandels hat die YOUIL Energy Tech ihre Abhängigkeit von bestehenden Kunden erheblich verringert. Darüber hinaus sind die Transaktionen mit globalen Batteriemarken in Europa, Nordamerika und Südostasien in vollem Gange. Das Unternehmen hat seine technologischen Fähigkeiten in der europäischen Batterieindustrie unter Beweis gestellt, indem es Morrow Batteries in Nordeuropa mit komplexen Anlagen für den Zuschnitt und die Stapelung beliefert und damit seine Präsenz in der Region ausgebaut hat.