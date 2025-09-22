Ihre wichtigsten Termine
Heute: Deutschlands neuer Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie wird vorgestellt!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
- Wichtige Termine im wO-Tagesausblick beachten.
- Verkehrsminister stellt neuen Bahn-Chef vor.
- Konjunkturdaten: USA und EU um 14:30 und 16:00 Uhr.
- Report: Epische Goldpreisrallye
Unternehmenstermine
Deutschland: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor.
Konjunkturdaten
14:30 Uhr, USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25
16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 09/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 22.09.2025
Zeit Land Relev. Termin 14:30 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 15:45 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 15:45 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 16:00 USA Fed-Mitglied Musalem spricht 16:00 EUR Verbrauchervertrauen 18:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 18:00 USA Fed-Mitglied Hammack spricht 18:00 USA FOMC Mitglied Barkin spricht 18:00 USA Fed-Mitglied Miran Rede 20:00 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede
