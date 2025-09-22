    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Heute: Deutschlands neuer Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie wird vorgestellt!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute: Deutschlands neuer Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie wird vorgestellt!
    Foto: Frank Wagner - Zoonar.com/Frank Wagner

    Unternehmenstermine

    Deutschland: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor.

    Konjunkturdaten

    14:30 Uhr, USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25
    16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 09/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 22.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    14:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Pill spricht
    15:45USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    15:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    16:00USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
    16:00Euro ZoneEURVerbrauchervertrauen
    18:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    18:00USAUSAFed-Mitglied Hammack spricht
    18:00USAUSAFOMC Mitglied Barkin spricht
    18:00USAUSAFed-Mitglied Miran Rede
    20:00GroßbritannienGBRBoE Gouverneur Bailey Rede
    alle Termine anzeigen »


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

