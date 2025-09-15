    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Handelsblatt' zur NRW-Kommunalwahl

    Für Sie zusammengefasst
    • CDU führt in NRW, AfD-Erfolg trübt Stimmung.
    • Nervöse SPD erschwert CDU-Lage im Bund.
    • SPD droht Sinnkrise und Verlust der Stammwähler.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zur NRW-Kommunalwahl

    Die CDU liegt vorn, doch der AfD-Erfolg trübt die Freude bei der Kanzlerpartei. In der Union wissen sie: Eine nervöse SPD macht es der CDU im Bund nicht leichter. Friedrich Merz könnte zu weiteren Zugeständnissen gezwungen sein, um die Koalition am Laufen zu halten. Für die SPD geht es um weit mehr als Stimmenverluste, sie steckt mitten in einer Sinnkrise. Die Kommunalwahl in NRW ist ein weiteres Warnsignal. Wenn die SPD ihre Stammwähler nicht zurückgewinnt, dann droht aus dem Herzkammerflimmern ein politischer Herzstillstand zu werden./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

