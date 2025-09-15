Pressestimme
'Münchner Merkur' zu NRW-Wahl/AfD

- Hauptprobleme lösen, Nebendebatten vermeiden.
- AfD wächst bei Abstiegsängsten, besonders im Ruhrgebiet.
- SPD verliert, da sie nicht für "kleine Leute" steht.
Hauptprobleme zu lösen und Nebendebatten zu lassen, muss das Rezept gegen Populisten sein. Die NRW-Kommunalwahl lehrt zudem: Die AfD wächst dort, wo Abstiegsängste aufkommen. Im Ruhrgebiet oder bundesweit an allen Automobil- und Zulieferstandorten schnellen blaue Balken nach oben. Da schlägt die Emotion die Analyse, dass AfD-Ideen einer Renationalisierung die exportorientierte deutsche Industrie brutaler töten würden als jeder Strukturwandel. Leider rächt sich regional, dass die SPD nicht mehr als Partei der Fleißigen auftritt, also der "kleinen Leut", die keine Genderdebatten wollen, sondern Sicherheit. Ein Linksruck im Umfrageschock würde der SPD kaum helfen./yyzz/DP/zb
