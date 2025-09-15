    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zur Lage der Autobranche

    Für Sie zusammengefasst
    • Show vorbei, Alltag kehrt in Autoindustrie zurück.
    • Über 50.000 Arbeitsplätze in zwei Jahren verloren.
    • BMW, Mercedes und VW setzen auf E-Auto-Zukunft.

    STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zur Lage der Autoindustrie in Deutschland:

    "Die Show ist vorüber, der Alltag kehrt wieder ein. Die blitzblanken Karossen, die in den vergangenen beiden Wochen die Münchner Innenstadt zierten, sind verladen, die zur Schau getragene gute Laune hat sich verflüchtigt. Die Daten zeigen es überdeutlich. Mehr als 50.000 Arbeitsplätze sind in den vergangenen beiden Jahren weggefallen und noch ist kein Ende in Sicht. Die Gewinne der deutschen Hersteller schmelzen wie Schnee in der Sonne. Im ersten Halbjahr 2025 haben sie um 30 bis 50 Prozent weniger erlöst. Nun sieht zwar die Gegenwart nicht gerade rosig aus, was die Zukunft betrifft, eröffnen sich doch ein paar positive Perspektiven. So haben BMW und Mercedes soeben Modelle vorgestellt, die zur Spitzenklasse der E-Autos aufschließen können, ja sogar - was die elektrische Reichweite betrifft - Maßstäbe setzen. Und VW bemüht sich offensichtlich mit einigem Erfolg, in der kleineren Klasse konkurrenzfähige Autos auf den Markt zu bringen."/yyzz/DP/men





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
